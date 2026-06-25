Japón igualó con Suecia y pasó en el segundo lugar del Grupo F

El conjunto asiático se puso en ventaja a los 10 minutos de la segunda parte, con el gol de Daizen Maeda, mientras que Anthony Elanga puso el empate para los suecos, con un gran disparo, a los 16 minutos.

La igualdad mantuvo el grupo de la misma forma a como estaba al final de la segunda fecha: Japón terminó segundo con cinco puntos y enfrentará a Brasil en 16avos de final, mientras que los suecos aseguraron el pase entre los mejores terceros, con cuatro puntos, y esperan rival.

La primera llegada del partido fue de Suecia, a los cinco minutos de la primera parte, con un remate cruzado del extremo Alexander Bernhardsson, que fue detenido por el guardameta Zion Suzuki sobre su palo derecho.

Japón tuvo su primera llegada de riesgo a los 21 minutos, con un desborde por izquierda del defensor Hiroki Ito y centro al primer palo para el cabezazo del delantero Daizen Maeda, que se fue alto y desviado.

En 39 minutos, el carrilero derecho Yukinari Sugawara controló a algunos metros del área grande y sacó un disparo bajo y seco, al que le faltó dirección y terminó en manos del arquero Jacob Zetterström.

Zetterström volvió a ser llamado a la acción en tiempo cumplido, con una combinación entre Maeda y el mediocampista Keito Nakamura, cuyo derechazo salió al segundo palo y fue despejado por el guardameta sueco.

La primera jugada de peligro del complemento fue de Japón, a los dos minutos, con un disparo lejano del volante Ao Tanaka, que pasó a poca distancia del ángulo izquierdo de Zetterström.

El elenco asiático pudo abrir el marcador a los 10 minutos de la segunda mitad, con un buen pase filtrado para Maeda, que controló dentro del área grande y cruzó un derechazo bajo, que se transformó en el 1-0.

El conjunto europeo empató a los 16 minutos de la segunda parte, cuando el delantero Anthony Elanga recibió por el costado derecho, encaró hacia adentro para perfilarse de zurdo y sacó un excelente disparo al segundo palo, que entró bajo ante una tardía reacción de Suzuki.

En 19 minutos tuvo su primer remate el delantero Alexander Isak, que pudo definir luego de una mala salida desde el fondo de los nipones y buscó el segundo palo, aunque el guardameta rival pudo imponerse y despejar su remate rasante.

El arquero Suzuki fue fundamental para mantener el empate en tiempo de descuento, con atajadas en el segundo y tercer minuto de descuento ante un derechazo cruzado de Elanga y un cabezazo de Isak.

Síntesis:

Estadio: AT&T Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

VAR: Nicolás Gallo (Colombia).

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ritsu Doan, Ayase Ueda, Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu.

Suecia: Jacob Zetterstrom; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof; Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmunsson; Anthony Elanga; Viktor Gyokeres, Alexander Isak. DT: Graham Potter.

Goles en el segundo tiempo: 10m. Daizen Maeda (J) y 16m. Anthony Elanga (S).

Cambios en el primer tiempo: 36m. Lucas Bergvall por Isak Hien (S); 39m. Shogo Taniguchi por Ko Itakura (J).

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Koki Ogawa por Ayase Ueda (J) y Junya Ito por Ritsu Doan (J), 30m. Yuto Nagatomo por Ayumu Seko (J) y Tsuyoshi por Keito Nakamura (J); Daniel Svensson por Elliot Stroud (S) y Ken Sema por Alexander Bernhardsson (S), 42m. Carl Starfelt por Victor Lindelof (S) y Benjamin Nygren por Gudmunsson (S).

Fuente: Noticias Argentinas

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