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Murió Daniel Castellani, una leyenda del vóley argentino

El exjugador y entrenador Daniel Castellani, una de las máximas figuras de la historia del vóley argentino, murió este jueves tras una larga lucha contra una grave enfermedad, según confirmó la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

25 Jun, 2026, 20:43 PM
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"Lamentamos comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados", expresó la entidad en un comunicado.

A raíz de la triste noticia, clubes de vóley y fanáticos lo despidieron a través de redes como la Federación Metropolitana de Voleibol: “Un legado invaluable, siendo uno de nuestros principales embajadores a nivel internacional, una figura indiscutida en nuestro deporte.”

También clubes como San Lorenzo: “¡Hasta siempre, Daniel! ¡Gracias por darle tanto al vóley argentino!”; Boca Juniors, donde supo dar sus primeros pasos deportivamente; Gimnasia y Esgrima Buenos Aires (GEBA), club mítico e histórico en la vida de Castellani, donde supo brillar en su etapa como jugador.

Daniel Jorge Castellani nació en la localidad de La Lucila del partido de Vicente López en el año 1961. Fue un jugador y entrenador de vóley argentino, pieza fundamental de la selección histórica de los años 80.

Además, en su destacada y amplia trayectoria recordamos los pasos y logros que hizo como jugador: empezando en 1980 integró el equipo del Club Obras Sanitarias que obtuvo el Campeonato Sudamericano Juvenil, en Chile. Un año después participó de la gira pre-mundial en Europa y Asia y del Mundial Juvenil en EE. UU., en el que ocupó el quinto puesto.

Obtuvo el segundo puesto en el Sudamericano Mayores de Chile (1981) y el tercer puesto en el Mundial de Voleibol (Argentina, 1982). Medalla de bronce en las Olimpíadas de Seúl (1988), campeón de la Copa Guelfa (Italia, 1985-86) y subcampeón de la Copa Europea (Italia, 1987-88).

En 1993 debutó como entrenador de conjuntos nacionales y en 1995 su equipo obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.

Finalmente, en su último paso como técnico lo hizo con el seleccionado nacional femenino, donde logró el campeonato de la Copa Panamericana en 2023, donde “Las Panteras” se consagraron por primera vez en su historia.

También consiguió un subcampeonato en el sudamericano 2023 como escolta de Brasil; ese mismo año consiguieron la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago.

En 2024, debido a su grave enfermedad, se vio obligado a solicitar licencia médica de su cargo, dejó el equipo en las manos de su asistente Facundo Morando, pero continuó adherido a FeVA como coordinador general de selecciones.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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