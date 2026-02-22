San Lorenzo buscará volver a la victoria ante Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura

El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, secundado en el VAR por Diego Ceballos y tendrá la transmisión en vivo de ESPN Premium para toda Argentina.

El cruce presenta realidades opuestas. El conjunto azulgrana busca acercarse a los primeros puestos de la Zona A tras una serie irregular de resultados, mientras que el equipo cordobés aún no logró triunfos desde su ascenso y necesita sumar para salir del fondo de la Zona B.

San Lorenzo llega tras empatar 0 a 0 ante Unión y luego de la caída en el clásico frente a Huracán por 1 a 0. El equipo dirigido por Damián Ayude ocupa el noveno lugar y necesita volver a ganar para mantenerse en la pelea.

Del otro lado, Estudiantes de Río Cuarto, conducido por Iván Delfino, acumula un empate y cuatro derrotas, incluida la goleada sufrida ante Atlético Tucumán, con apenas un punto en el campeonato.

El partido tendrá además un dato particular: será el primer enfrentamiento oficial de la historia entre ambos clubes.

Para este compromiso, Ayude ratificó cambios en la formación titular. Jhohan Romaña regresará tras su lesión, Luciano Vietto tendría su primera titularidad y Agustín Ladstatter se perfila por la banda derecha.

El once probado fue con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Ábrego, Nicolás Tripichio; Ladstatter, Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello.

El calendario exigente marcará la agenda azulgrana, ya que pocos días después deberá enfrentar a Instituto, con menos de 48 horas de descanso entre ambos compromisos del Torneo Apertura.

Posibles formaciones:

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Diego Ceballos.

Hora: 17. - TV: ESPN Premium.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Ábrego, Nicolás Tripichio; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Tomás González, Nicolás Talpone, Mauro Valiente; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Fuente: Noticias Argentinas

