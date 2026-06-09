Se confirmó el primer partido que dirigirá uno de los tres árbitros argentinos en el Mundial

El referí estará acompañado en la terna arbitral por tres argentinos más: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes 1 y 2, mientras que Hernán Mastrángelo estará desde el VAR.

Además, el uruguayo Antonio García, la nicaragüense Tatiana Guzmán y los sauditas Khalid Alturais y Mohammed Alabakry completan el equipo arbitral.

Tello es uno de los tres árbitros argentinos convocados para este Mundial -Darío Herrera y Yael Falcón Pérez son los otros dos-, pero es el único con experiencia: en Qatar 2022 impartió justicia en Suiza - Camerún, Corea del Sur - Portugal y Marruecos - Portugal (Cuartos de Final).

Terna arbitral para el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina

Árbitro: Facundo Tello (ARGENTINA)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARGENTINA)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARGENTINA)

Cuarto árbitro: Khalid Alturais (ARABIA SAUDITA)

Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (ARABIA SAUDITA)

VAR: Hernan Mastrángelo (ARGENTINA)

AVAR: Antonio García (URUGUAY)

SVAR: Tatiana Guzmán (NICARAGUA)

Fuente: Noticias Argentinas

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