 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Mundial 2026

Se confirmó el primer partido que dirigirá uno de los tres árbitros argentinos en el Mundial

El Árbitro argentino Facundo Tello dirigirá el partido de uno de los anfitriones, Canadá ante Bosnia Herzegovina el viernes 12, en el BMO Field de Toronto

9 Jun, 2026, 00:22 AM

El referí estará acompañado en la terna arbitral por tres argentinos más: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes 1 y 2, mientras que Hernán Mastrángelo estará desde el VAR.

Además, el uruguayo Antonio García, la nicaragüense Tatiana Guzmán y los sauditas Khalid Alturais y Mohammed Alabakry completan el equipo arbitral.

Tello es uno de los tres árbitros argentinos convocados para este Mundial -Darío Herrera y Yael Falcón Pérez son los otros dos-, pero es el único con experiencia: en Qatar 2022 impartió justicia en Suiza - Camerún, Corea del Sur - Portugal y Marruecos - Portugal (Cuartos de Final).

Terna arbitral para el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina

Árbitro: Facundo Tello (ARGENTINA)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARGENTINA)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARGENTINA)

Cuarto árbitro: Khalid Alturais (ARABIA SAUDITA)

Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (ARABIA SAUDITA)

VAR: Hernan Mastrángelo (ARGENTINA)

AVAR: Antonio García (URUGUAY)

SVAR: Tatiana Guzmán (NICARAGUA)

 

Fuente: Noticias Argentinas

Temas

Mundial 2026

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso