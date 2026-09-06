Juventud Unida ganó en el Puerto Viejo y es único líder de la Zona 7

Juventud Unida es el único puntero de la zona 7 Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida sigue alimentando su sueño de avanzar lo más lejos posible en el Torneo Regional Amateur. Este domingo consiguió una gran victoria como visitante al derrotar 2-1 a Parque Sur de Concepción del Uruguay, en el Puerto Viejo de Concepción del Uruguay y quedó como único puntero de la Zona 7.

El conjunto dirigido por Daniel Waldner tuvo la virtud de golpear en los momentos justos y terminó llevándose tres puntos muy importantes ante un rival que llegaba con buenos antecedentes, ya que Parque Sur había conseguido una victoria en su debut frente a Sauce en Colón y se presentaba como un equipo complicado.

Juventud salió decidido y encontró rápidamente los caminos para lastimar. El tándem formado por Luciano Maidana y Mauricio Camargo por el sector izquierdo fue una permanente preocupación para la defensa local, ya que por esa zona el Decano consiguió generar varias situaciones de peligro.

A los 12 minutos llegó la apertura del marcador. Camargo recibió por izquierda, llegó hasta el fondo y envió un centro al primer palo. Benedetti logró peinar la pelota y, por el segundo palo, apareció Agustín Solís completamente libre para definir y poner el 1-0.

Camargo y Maidana cumplieron una buena labor. Foto: Mauricio Ríos

Con la ventaja, Juventud comenzó a justificar el resultado. En la mitad de la cancha, la dupla formada por Aramis Serafini y Santiago Benítez tuvo un gran trabajo para cortar los circuitos de juego de Parque Sur y, al mismo tiempo, darle claridad a los ataques del equipo de Waldner.

Solís convirtió el primer gol del Juve. Foto: Mauricio Ríos

A los 26 minutos llegó el segundo golpe. Nuevamente apareció Camargo para desbordar por izquierda y enviar un centro al primer palo. Esta vez fue Agustín Benedetti quien se anticipó a su marcador y, con una gran definición, estableció el 2-0.

Juventud había logrado sorprender al conjunto de Concepción del Uruguay, pero Parque Sur reaccionó antes del descanso. A los 37 minutos, después de una jugada por el sector izquierdo, la pelota llegó al medio y Felipe Acosta sacó un remate desde afuera del área que se metió abajo, lejos del alcance del debutante arquero paraguayo Francisco Peralta, para poner el 2-1.

En el complemento, Parque Sur salió decidido a buscar la igualdad y trató por diferentes caminos de inquietar al fondo albiceleste. Sin embargo, Juventud mostró solidez y supo manejar los tiempos del partido.

Bruno García y Facundo Maldonado construyeron una verdadera muralla en el fondo y fueron fundamentales para impedir que el conjunto local pudiera penetrar con claridad. El Decano resistió los intentos de Parque Sur, mantuvo la ventaja y terminó celebrando una victoria de enorme valor.

Juventud Unida ganó, sumó tres puntos de oro y quedó como único líder de la Zona 7 del Regional Amateur. Ahora tendrá que cerrar la primera rueda el próximo fin de semana visitando a Sauce de Colón, que todavía no sumó unidades en el certamen y este domingo cayó ante Achirense por 2-1.

El Decano sigue firme, invicto y con la ilusión intacta de ser protagonista hasta las últimas instancias del torneo.

En el otro partido, Achirense le ganó a Sauce por 2 a 1, Valentín Pérez y Tomás D’Angelo los goles del conjunto de Colonia Las Achiras, Gerónimo Quintana el descuento de Sauce.

Posiciones:

ZONA 7

1 JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychú) 6

2 PARQUE SUR (Concepción del Uruguay) 3

3 ACHIRENSE (Colón) 3

4 SAUCE (Colón) 0

Próxima fecha:

Sauce vs Juventud Unida

Achirense vs Parque Sur

Síntesis:

Cancha: Parque Sur

Juez: Rodrigo Lezcano Garcilano

Asistentes: Guillermo Otegui Ojeda y Leandro Miños

PARQUE SUR

Alan Heidenreij

Franco Dellagiustina, Jorge López, Facundo Martínez e Ignacio Rondoni

Damián Perujo, Maximiliano Suárez, Thiago Guardia y Nicolás Escalada

Felipe Acosta y Juan Cruz Guardia

DT: Juan José Blanc

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Joaquín Acevedo, Facundo Maldonado, Bruno García, Luciano Maidana

Brian de Freitas, Aramis Serafini, Santiago Benítez, Mauricio Camargo

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 12’ Agustín Solís (JU), 26’ Agustín Benedetti (JU), 37’ Felipe Acosta (PS)

Cambios: Pt: 27’ Enzo Luquez por T. Guardia (PS); St: 6’ Alexis Reynoso por De Freitas (JU), 23’ Federico López por Camargo (JU), 34’ Rubén Martínez por Perujo (PS), 38’ Gerónimo Aizaga por López (PS), 38’ Alexis Chesini por Della Giustina (PS), 38’ Agustín González por Acosta (PS), 49’ Sergio Olano por Maidana (JU)

Suplentes: Parque Sur: Franco Delese y Nicolás Ayala.

Juventud Unida: Franco Lopresti, Benjamin Caballero, Daniel Acosta y Santiago Álvarez.

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