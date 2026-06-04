Lis Quinteros y Marcos Billen brillaron en Pergamino con sendos subcampeonatos

El pasado domingo se desarrolló el 2° Torneo “Ciudad de Pergamino” de Pista y Campo, una importante competencia atlética que tuvo lugar en la Villa Deportiva del Parque Municipal de Pergamino y fue fiscalizada por la Asociación Atlética de Pergamino, entidad que además estuvo a cargo de la organización del evento.

El Municipio de Pueblo General Belgrano contó con la representación de los atletas Lis Quinteros y Marcos Billen, quienes cumplieron una destacada labor en la prueba de 1500 metros llanos.

En primer término compitió Marcos Billen, quien finalizó en el quinto puesto de la clasificación general combinada entre categorías Libres y Máster, registrando un tiempo de 4 minutos 42 segundos. La prueba fue ganada por el joven Uriel Muñoz, de Junín, con una marca de 3’58”0, seguido por Miguel Mansilla, Damián Barcos y Miqueas Cáceres.

Dentro de la categoría Máster, Billen alcanzó un valioso segundo puesto, ubicándose detrás de Damián Barcos y por delante de Julio Sánchez, que completó la distancia en 5’12”0.

Cabe destacar que el ganador de la clasificación general, Uriel Muñoz, fue medalla de bronce en los Campeonatos Panamericanos Junior de Paraguay 2025, donde registró una destacada marca de 3’45”97 en los 1500 metros.

Por su parte, en la competencia femenina, también sobre 1500 metros, Lis Quinteros tuvo una sobresaliente actuación al finalizar segunda en la clasificación general con un tiempo de 5 minutos 39 segundos. La vencedora fue Analía Colazo con 5’32”0, mientras que el tercer lugar quedó en poder de Teresa Rocca con 5’59”0.

Además de su segundo puesto en la clasificación absoluta, Quinteros también se ubicó segunda en la categoría Máster, sumando otro importante resultado para la delegación de Pueblo General Belgrano.

El certamen reunió a atletas de distintos puntos de la región, con representantes de Arrecifes, Junín, San Nicolás, Rosario y Pergamino, consolidándose como uno de los eventos atléticos más destacados del calendario provincial.

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