Belgrano hizo historia en territorio ajeno y enmudeció al Kempes

Tal como anticipaba la previa, el Kempes lució colmado. Las imágenes remitieron a aquel 6 de mayo de 2013, cuando Talleres ascendió a la Primera B Nacional y en las tribunas hubo más de las 62 mil personas que albergaba entonces. Este sábado, sin dudas, se superaron los 55 mil espectadores que admite en la actualidad, con público sentado incluso en las escaleras de las plateas Gasparini y Ardiles.

Fue una puesta en escena impactante, tan contundente como la previa en las afueras del estadio. Los hinchas de Talleres pululaban por cada rincón de los alrededores, mientras sobre la avenida Cárcano se extendían interminables filas de autos que intentaban llegar a tiempo. Asados, bebidas y los rituales de siempre matizaron la espera.

El ingreso de los equipos al campo fue espectacular. Detrás de la Gasparini estallaron los fuegos artificiales, por encima de una enorme bandera con la leyenda «La historia de Córdoba la escribe Talleres», mientras un manto de humo azul y blanco cubría el estadio. El “¡Viejo, glorioso Talleres!” retumbó en todo el cemento y los cantos alusivos al clásico rival se multiplicaron.

El clima festivo se cortó de golpe a los 11 minutos, cuando Passerini marcó un gol que Darío Herrera anuló por posición adelantada, a instancias del VAR. El alma volvió al cuerpo de los albiazules y el clásico empezó a ganar temperatura. El descanso llegó con el marcador en cero, un resultado que terminó favoreciendo a la “T”, que se mantenía en partido pese a que el Pirata había sido superior.

Pero el gol de González Metilli, en el inicio del segundo tiempo, cayó como un mazazo en la hinchada albiazul, que empezó a pedir más “huevo” y a impacientarse con un equipo confundido, sin rumbo y cada vez más cerca de perder el clásico.

Los cambios dispuestos por Tevez no dieron el resultado esperado y la expulsión de Maidana, a los 33 minutos, terminó de oscurecer el panorama del Matador, impotente hasta el final. El cierre del clásico fue caótico, con un tumulto, manotazos y las expulsiones de Guido Herrera y Passerini sobre el epílogo.

Para los hinchas de Talleres resultaron lacerantes las escenas finales: un grupo de jugadores vestidos de celeste celebrando en el círculo central, como si se tratara de un título, en medio de una marea albiazul. El silencio del Kempes contrastó con la euforia que se trasladó a Alberdi para festejar una victoria histórica, justa e inapelable, del que ayer fue claramente el mejor de los dos.

Los albiazules se fueron en silencio, decepcionados y desencajados, soportando la felicidad ajena en territorio propio, mientras la alegría se trasladó a Alberdi, epicentro de toda la fiesta al final de una jornada histórica que quedará por siempre grabada en el fútbol cordobés. El que, al fin, tuvo un ganador.

Síntesis

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Hernán Mastrángelo

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Giovanni Baroni, Franco Cristaldo; Rick, Diego Valoyes y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tévez.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Ulises Sánchez, Francisco González Metilli, Lucas Zelarayán; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el segundo tiempo: 2m. Francisco González Metilli (B)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Valentín Depietri por Diego Valoyes (T); 11m. Juan Sforza por Giovanni Baroni (T); 25m. Ulises Ortegoza por Matías Galarza (T) y Mateo Cáceres por Franco Cristaldo (T); 28m. Franco Vázquez por Santiago Longo (B), Alcides Benítez (B) y Juan Velázquez por Francisco González Metilli (B); 37m. Valentín Dávila por Augusto Schott (T); 44m. Alexis Maldonado por Emiliano Rigoni (B).

Incidencias en el segundo tiempo: 33m. Expulsado Alexandro Maidana (T); 49m. Expulsado Guido Herrera (T) y Lucas Passerini (B).

Fuente: La Voz de Córdoba

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