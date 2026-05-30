El líder Juventud Unida tendrá un partido de riesgo ante Independiente

La novena fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” de Primera División tendrá este domingo su continuidad con cinco encuentros que tienen sus atractivos, tanto para los puestos de arriba, sino que también para los equipos que pelean por no descender.

La jornada comenzó el sábado con el clásico barrial disputado en el estadio de Pueblo Nuevo, donde el local y Unión del Suburbio igualaron 1 a 1. El conjunto visitante abrió la cuenta a través de Lucas Crisnejo, mientras que el Sabalero alcanzó la igualdad gracias a un tiro libre penal ejecutado por Guillermo “Bebu” Aguilar.

La principal atención de este domingo estará centrada en el Estadio Municipal, donde el único líder e invicto del certamen, Juventud Unida, visitará a Independiente. El Rojo atraviesa un buen momento futbolístico, suma resultados positivos y ocupa la tercera posición, ubicándose a tan solo dos unidades de Juventud Urdinarrain, el escolta del campeonato.

Precisamente el conjunto de Urdinarrain tendrá una visita de riesgo en el estadio Eduardo Barbosa, donde enfrentará a Defensores del Oeste. El elenco dirigido por Juan Olivera necesita sumar con urgencia para escapar de los últimos lugares de la tabla y buscará hacerse fuerte en su casa.

En el estadio Julio Colazo, Central Entrerriano intentará recuperarse de la derrota sufrida la fecha pasada ante Juventud Urdinarrain cuando reciba a La Vencedora. El equipo del barrio de la Liga ha mostrado una campaña irregular y necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno.

Otro de los encuentros se disputará en el Teodoro Treisse, donde Deportivo Urdinarrain será anfitrión de Camioneros. El conjunto del gremio de los Moyano llega entonado tras conseguir su primera victoria en el torneo y buscará ratificar su recuperación.

La programación de Primera División se completará en el José “Toto” Gallop, donde Sarmiento recibirá a Central Larroque en un duelo importante para ambos equipos, que intentan escalar posiciones en la tabla.

Por la Divisional B, el partido más destacado de la fecha se jugó el sábado en el Estadio Municipal. Allí, Defensores del Sur y Sporting igualaron 1 a 1. El canario se puso en ventaja por intermedio de Nahuel Páez, mientras que Roberto Cepeda marcó el empate para el conjunto dirigido por Hugo Mayero.

La actividad continuará este domingo con cuatro encuentros. En Pueblo Belgrano, Cerro Porteño recibirá a Sportivo Larroque, la visita tratando de lograr la victoria con la intención de acercarse a la punta aprovechando el empate de Sporting. En Villa Paranacito, Isleños Independientes será local ante Juvenil del Norte, mientras que Sud América enfrentará a Atlético Sur en La Terraza. Finalmente, Deportivo Gurises recibirá a Black River en otro de los compromisos que completarán la fecha.

La programación es la siguiente:

Novena fecha: Torneo Eduardo Barbosa

Jugaron el sábado:

Pueblo Nuevo 1 (Guillermo Aguilar) vs Unión del Suburbio 1 (Lucas Crisnejo)

Juegan esta tarde: Los partidos comienzan 15:15 hs en primera

Independiente vs Juventud Unida

Deportivo Urdinarrain vs Camioneros

Defensores del Oeste vs Juventud Urdinarrain

Central Entrerriano vs La Vencedora

Sarmiento vs Central Larroque

Torneo Luis Gauna

Novena fecha

Jugaron el sábado:

Defensores del Sur 1 (Roberto Cepeda) vs Sporting 1 (Nahuel Páez)

Juegan esta tarde:

Cerro Porteño vs Sportivo Larroque

Isleños Independientes vs Juvenil del Norte

Sud América vs Atlético Sur

Deportivo Gurises vs Black River

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