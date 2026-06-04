Gran desempeño de los tiradores del Tiro Federal de Gualeguaychú

Los tiradores del Tiro Federal de Gualeguaychú volvieron a destacarse a nivel nacional y provincial al participar de distintas competencias oficiales organizadas por la Federación Argentina de Tiro (FAT) y la Federación Entrerriana de Tiro, logrando importantes ubicaciones y consolidando el crecimiento de la disciplina en la ciudad.

Durante los días 23 y 24 de mayo se desarrolló la segunda fecha del Ranking Nacional FAT de Grueso Calibre, competencia que se disputó simultáneamente en Mendoza, San José (Entre Ríos), La Rioja y Alta Gracia (Córdoba), con el objetivo de facilitar la participación de deportistas de todo el país.

En representación del Tiro Federal de Gualeguaychú participó Ariel Villanueva, quien consiguió una sobresaliente actuación al quedarse con el primer puesto en la prueba de 25 metros Pistola 11.25 mm Promocional. Además, finalizó cuarto en 25 metros Pistola 9 mm Promocional, sumando valiosos puntos para el ranking nacional.

Paralelamente se llevó a cabo la segunda fecha del Ranking Nacional de Miras Abiertas FAT, que tuvo como sedes a Chascomús, Junín, Villaguay, La Rioja y Río Gallegos.

En esta competencia, Néstor Gil fue uno de los grandes protagonistas al adjudicarse el primer puesto en 50 metros Rifle Tendido Mira Telescópica y obtener el cuarto lugar en 50 metros Rifle Tendido Mira Abierta, categoría Mayor A.

Por su parte, Juan Martín Ríos Veronesi alcanzó el cuarto puesto en 50 metros Rifle Tendido Mira Abierta, categoría Junior Mayor, y finalizó decimocuarto en 10 metros Rifle de Quebrar de la misma categoría.

También tuvo participación Hernán Ríos, quien culminó sexto en 10 metros Rifle de Quebrar, categoría Mayor B, y decimoctavo en 50 metros Rifle Tendido Mira Abierta, categoría Mayor A.

A nivel provincial, los representantes Gualeguaychuenses también dejaron su huella durante la tercera fecha del Ranking Provincial de la Federación Entrerriana de Tiro, desarrollada en las instalaciones del Tiro Federal de Villaguay.

Néstor Gil volvió a sobresalir al conseguir dos primeros puestos en Rifle Mira Telescópica y Pistola Neumática Mayor, además de sumar dos segundos lugares en Pistola .22 Standard y Rifle Mira Abierta Mayor. Su cosecha de podios se completó con un tercer puesto en Pistola .22 Deportiva.

En tanto, Ariel Villanueva obtuvo una nueva victoria al quedarse con el primer lugar en Pistola 11.25 mm categoría Mayor. Además, fue cuarto en Pistola .22 Deportiva y quinto en Pistola 9 mm categoría Mayor.

Los resultados reflejan el gran nivel de los deportistas del Tiro Federal de Gualeguaychú, que continúan siendo protagonistas en los principales certámenes del calendario nacional y provincial, representando de gran manera a la institución y a la ciudad en cada competencia.

Temas TIRO DEPORTIVO