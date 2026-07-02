Portugal le ganó a Croacia en un final más que polémico y clasificó a octavos de final del Mundial 2026

Los croatas habían comenzado en ventaja con gol de Ivan Perišić, a los siete minutos del segundo tiempo, mientras que Ronaldo marcó la igualdad de penal, a los 22 minutos, y Gonçalo Ramos puso el 2-1 definitivo para los portugueses en el tercer minuto de descuento.

El sufrido triunfo le da a los portugueses la clasificación a los octavos de final de la cita mundialista, instancia en la que se medirán al seleccionado español, el próximo lunes 6 de julio a las 16:00 (horario argentino).

El cotejo tuvo algunos fallos polémicos, más allá de un penal leve pero infracción al fin que les permitió a los lusitanos llegar al empate transitorio.

Sobre el final llegó el 2-1 de los portugueses y enseguida el empate croata que fue anulado por una posición adelantada previa, ya que el sensor de la pelota marcó que hubo un roce de cabeza y eso generó que partiera el pase con el jugador en offside.

El primer acercamiento del partido fue de Croacia, a los dos minutos, con un centro atrás desde la izquierda para el débil remate Ante Budimir, que fue contenido por el arquero Diogo Costa.

Un minuto más tarde, el que desbordó por izquierda fue Rafael Leão, cuyo centro rasante fue rematado en dos ocasiones por Bruno Fernandes. Mientras que el segundo de ellos fue bloqueado por un defensor, el primero generó una gran tapada del arquero Dominik Livaković.

Portugal volvió a acercarse al gol a los 15 minutos, mediante un córner al segundo palo que permitió el cabezazo de Renato Veiga, el cual se fue muy cerca del travesaño.

En 32 minutos del primer tiempo, un centro atrás de Bruno Fernandes se cerró contra el segundo palo y necesitó de una buena atajada de Livaković, que despejó el peligro.

Croacia tuvo su llegada más clara en el segundo minuto del complemento, cuando Mateo Kovačić aprovechó una pelota suelta en el borde del área, se adentró en la misma a pura potencia y sacó un remate al primer palo, que dio en el lado externo de la red.

Un minuto más tarde, Nikola Vlašić recuperó una pelota en la puerta del área rival y disparó rápidamente, con un tiro que se fue desviado cercano al palo derecho de Diogo Costa.

El seleccionado croata abrió el marcador a los siete minutos del segundo tiempo, con un centro pasado de Joško Štanišić para que Ivan Perišić controle y defina entre las piernas de Costa, para el 1-0.

En 12 minutos, Rafael Leão recibió por izquierda y se cerró por primera vez en el partido, para sacar un tremendo derechazo alto que impactó en el travesaño del guardameta rival.

Solo un minuto después, un pase largo del eterno Luka Modrić generó un contraataque croata, en el que Perišić sacó un derechazo bajo que no superó a Diogo Costa.

A los 22 minutos de la segunda parte, un leve agarrón en el área sobre Renato Veiga terminó en un penal para Portugal, en el que Cristiano Ronaldo pudo cortar su mala racha en partidos eliminatorios mundialistas e igualar el partido, con un derechazo al medio.

En 29 minutos el elenco croata tuvo una doble llegada por medio de Mateo Kovačić, con un remate muy potente y bajo qué Costa pudo desviar, antes de que pegue en el poste, y un posterior remate de volea cargado de efecto, que el guardameta también sacó por encima del travesaño.

Un minuto más tarde, Igor Matanović controló con el pecho en el segundo palo y enganchó hacia afuera para eludir a su marcador, pero su remate fue desactivado con el pecho por Diogo Costa, que fue efectivo con el achique.

Renato Veiga volvió a ganar de cabeza en el área rival a los 41 minutos, aunque su remate se fue apenas ancho por el segundo poste.

A dos minutos del final del tiempo reglamentario, un centro de derecha a izquierda de Petar Sucić habilitó a Mario Pašalić, que vio cómo su remate se iba por el palo izquierdo de un inmóvil Diogo Costa.

En el tercer minuto de descuento, un nuevo centro desde la izquierda habilitó el cabezazo de Gonçalo Ramos, que se elevó en el lugar para poner la frente y desviar la trayectoria de la pelota, que entró pegada al palo izquierdo de Livaković.

El seleccionado croata tuvo que sufrir sobre el final, ya que había convertido un festejado gol para igualar el partido en el duodécimo minuto de descuento, con un remate de Joško Gvardiol, aunque el mismo fue anulado por una posición adelantada previa.

Síntesis:

Estadio: BMO Field (Canadá).

Árbitro: Espen Eskas (Noruega).

VAR: Jarred Gillet (Inglaterra).

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Goles en el segundo tiempo: 7m. Ivan Perisic (C); 22m. Cristiano Ronaldo (P). 48m. Gonçalo Ramos (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Igor Matanovic por Ante Budimir (C); 17m. Nelson Semedo por Joao Cancelo (P), Bernardo Silva por Vitinha (P), Gonçalo Ramos por Bruno Fernandes (P) y Francisco Conceicao por Pedro Neto (P); 22m. Mario Pasalic por Martin Baturina (C); 36m. Ruben Neves por Cristiano Ronaldo (P); 46m. Josko Gvardiol por Nikola Vlasic (C), 49m. Andrej Kramaric por Mateo Kovacic (C).

Fuente: Noticias Argentinas

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