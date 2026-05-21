En la antesala de la final del Torneo Apertura, River empató con Bragantino por la Copa Sudamericana

En el estadio Monumental, Alix Vinicius abrió el marcador para los brasileños a los 34 minutos de juego mientras que, en el complemento, Lautaro Pereyra igualó el encuentro a los 48 para el ´Millonario´.

Con este resultado, el equipo de Eduardo Coudet se mantiene en el primer lugar del Grupo H con 11 puntos y cerrará su participación en esta Copa Sudamericana cuando reciba a Blooming de Bolivia el próximo miércoles.

En lo pronto, River viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano, el domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo de Vagner Mancini perdió la chance de sacarle 3 puntos de diferencia al Carabobo de Venezuela y ahora se mantiene como escolta de River con 7 unidades, una por encima de los venezolanos que aún deben jugar ante Blooming.

El Red Bull Bragantino cerrará su participación en esta fase de grupos el próximo miércoles a las 21.30 cuando reciba a Carabobo, con el cual disputará el otro clasificado de este Grupo H.

En lo pronto, el equipo de Mancini enfrentará a Vasco da Gama, el domingo desde las 20.30 en el estadio Sao Januario, por la fecha 17 del Brasileirao.

En la primera etapa, Alix Vinicius abrió el marcador para Red Bull Bragantino a los 34 minutos. En un tiro libre desde la izquierda del círculo central, la pelota cayó en el borde derecho del área riverplatense donde el paraguayo Isidro Pitta la paró, pinchó la pelota para meter un centro al segundo palo donde entró Vinicius y, de cabeza, puso el 1-0.

Ya en el complemento, a los 48, River llegó al empate con el gol del juvenil Lautaro Pereyra. Desde media distancia, el colombiano Juan Fernando Quintero sacó un potente remate que el arquero Cleiton despejó abajo a la derecha pero, en el rebote, Pereyra anotó el 1-1 definitivo.

Síntesis:

Estadio: Monumental, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre; Maximiliano Meza y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Red Bull Bragantino (Brasil): Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Gabriel Girotto, José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera; Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

Gol en el primer tiempo: 34m. Alix Vinicius (RB)

Gol en el segundo tiempo: 48m. Lautaro Pereyra (R)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Santiago Lencina por Ian Subiabre (R), Lautaro Pereyra por Maximiliano Meza (R) y Rodriguinho por Lucas Barbosa (RB); 20m. Eduardo Sasha por Isidro Pitta (RB) y Fernando por Henry Mosquera (RB); 28m. Lucas Silva por Giuliano Galoppo (R); 38m. Kendry Páez por Kevin Castaño (R) e Ignacio Sosa por Pedro Ramires (RB); 42m. José Hurtado por José Herrera (RB); 45m. Jonathan Spiff por Ulises Giménez (R).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas COPA SUDAMERICANA