La Unión sufrió, ganó y está en semifinales

Matías Caire fue la gran figura del encuentro Crédito: Prensa La Unión de Colón

En un partido cargado de tensión y emoción hasta la última pelota, La Unión de Colón derrotó 82 a 79 a Santa Paula de Gálvez y consiguió la clasificación a las semifinales de la Liga Argentina de Básquet. El gran protagonista de la noche fue Matías Caire, figura determinante con 27 puntos para el equipo colonense, que ahora tendrá como rival a San Isidro de San Francisco.

El inicio del encuentro fue impreciso para ambos equipos, aunque La Unión encontró rápidamente respuestas con dos triples de Gonzalo Romero y Guido Cabrera para tomar ventaja en el marcador. Con una defensa intensa y mucha presión, el local logró escaparse 11-4 en apenas tres minutos de juego.

Santa Paula no encontraba soluciones ofensivas y su entrenador Francisco Blanc debió pedir tiempo muerto para intentar acomodar a su equipo. El partido comenzó a calentarse y el cierre del primer cuarto tuvo tensión extra con faltas técnicas para Romero y Joseph Caicedo. Finalmente, el parcial terminó 17-11 a favor de los entrerrianos.

En el segundo período, La Unión perdió efectividad en ataque y la visita empezó a reaccionar de la mano de Juan Manuel “Pitu” Rivero y Caicedo. Un triple y un doble de Rivero pusieron a Santa Paula arriba 23-21, aunque el equipo dirigido por Martín Guastavino respondió rápido con Álvaro Merlo para recuperar el liderazgo.

Sobre el cierre del primer tiempo, el conjunto de Colón logró un parcial de 8-0 para sacar la máxima diferencia de la noche y ponerse 43-33. Sin embargo, un lanzamiento de Camilo Gómez sobre la chicharra redujo la distancia. Tras revisar la jugada en el entretiempo, los árbitros determinaron que el tiro había sido de dos puntos y la primera mitad terminó 43-35.

En el tercer cuarto, Santa Paula salió mejor plantado y además La Unión sufrió rápidamente la cuarta falta personal de Gonzalo Romero. Jerónimo Díaz igualó las acciones en 45, pero un triple de Guido Cabrera volvió a darle aire al local.

Allí apareció la enorme figura de Matías Caire, que comenzó a tomar protagonismo ofensivo para sostener arriba a los colonenses. Aun así, La Unión no conseguía despegarse y con dos libres de Rivero la diferencia quedó mínima al cierre del tercer parcial: 57-56.

El último cuarto fue dramático. Rivero abrió el segmento con un triple para poner arriba a la visita y luego Gino Balbo amplió la diferencia a cinco puntos, obligando a Guastavino a pedir minuto.

En medio de los nervios y las imprecisiones, La Unión sostuvo la pelea desde la defensa. Nicolás Henriques acercó a los locales con un triple a falta de 1 minuto y 37 segundos, y nuevamente apareció Matías Caire con dos conversiones claves para poner arriba a los entrerrianos 80-79.

En el cierre, Guido Cabrera anotó un doble decisivo para asegurar la victoria, mientras que Santa Paula no logró resolver su última ofensiva. Así, La Unión festejó una clasificación histórica y sigue soñando en grande en la Liga Argentina.

En el otro juego, San Isidro le ganó a Deportivo Viedma por 62 a 53 y será el rival de La Unión, primeros dos juegos en San Francisco y después la serie se traslada a Colón.

En la otra semifinal la jugarán Lanús y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ficha técnica:

LA UNIÓN 82

Lucio Longoni 9, Álvaro Merlo 3, Gonzalo Romero 12, Matías Caire 27, Guido Cabrera 12 (FI), Nicolás Henriques 11, Valentino Salamone 2 x, Ignacio Eder 6, Máximo Andrioli, Salvador Falco, Santiago Furlaneto, Emiliano Urquiza.

Entrenador: Martín Guastavino

SANTA PAULA 79

Lautaro Delucchi 14, Augusto Barbieri, Jerónimo Díaz Muller 10, Sebastián Puebla 4, Camilo Gómez 9 (FI) Juan Manuel Rivero 20, Francisco Dalpino, Gino Balbo 15, Joseph Caicedo, Camilo Gómez, Miguel Bazán 7, Tiago Biava, Román Pernuzzi

Entrenador: Francisco Blanc.

Estadio: Carlos José Delasoie

Jueces: Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Guillermo Di Lernia.

Progresión: 17 – 11, 43 – 35, 57 – 56, 82 – 79.