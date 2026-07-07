Suiza eliminó en penales a Colombia y enfrentará a Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cédric Itten y Rubén Vargas convirtieron los goles en la tanda de penales y serán los próximos rivales de la Selección argentina en cuartos de final.

Colombia comenzó mejor y generó la primera ocasión clara del partido cuando Gustavo Puerta probó desde el borde del área, pero Gregor Kobel respondió con una buena atajada para evitar la apertura del marcador.

Suiza reaccionó cerca de la media hora con dos oportunidades consecutivas, aunque Camilo Vargas respondió con solvencia ante los remates de Fabian Rieder y Dan Ndoye para sostener el empate.

En el inicio del complemento, los europeos volvieron a acercarse cuando Ndoye desbordó por la izquierda y asistió a Djibril Sow, que definió por encima del travesaño.

Más tarde, Rieder ejecutó un tiro libre que pasó apenas desviado y, antes del final del tiempo reglamentario, un disparo cruzado de Ndoye salió junto al palo.

El suplementario ofreció las mejores emociones, ya que Jhon Lucumí estrelló un cabezazo en el travesaño, Kobel contuvo un remate de Jaminton Campaz y Vargas volvió a intervenir con una gran atajada frente a Zeki Amdouni para mantener el cero.

En la definición desde los doce pasos, Juan Fernando Quintero convirtió el primer penal colombiano y Granit Xhaka igualó la serie, mientras que Davinson Sánchez falló al estrellar su remate en el travesaño, aunque Manuel Akanji también desperdició su ejecución para Suiza.

Kobel luego detuvo el disparo de Cucho Hernández y Cédric Itten dejó a los europeos a un paso de la clasificación.

Luis Díaz descontó para Colombia, pero Rubén Vargas convirtió el penal decisivo y sentenció el 4-3 para clasificar a Suiza, que ahora enfrentará a Argentina por un lugar en las semifinales.

Síntesis:

Estadio: Vancouver Stadium.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

VAR: Guillermo Pacheco (México).

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder, Ardon Jashari, Dan Ndoye; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Javier Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Goles: No hubo

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Djinril Sow por Jashari (S); 21m Juan Fernando Quintero por J. Rodríguez (C); Jaminton Campaz por Arias (C); 26m Miro Muheim por R. Rodríguez (S); 37m Richard Ríos por Lerma (C); Juan Camilo Hernández por L. Suárez (C); 42m Cédric Itten por Embolo (S); Silvan Widmer por Zakaria (S); 47m Rubén Vargas por Ndoye (S).

Cambios en el primer tiempo de la prórroga: 13m Zeki Amdouni por Rieder (S).

Cambios en el segundo tiempo de la prórroga: 14m Yerry Mina por Lucumí (C).

Penales de Colombia: Juan Fernando Quintero, Davinson Sánchez (errado), Jaminton Campaz, Juan Camilo Hernández (atajado) y Luis Díaz.

Penales de Suiza: Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Manuel Akanji (errado), Cédric Itten, Rubén Vargas.

Fuente: Noticias Argentinas

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