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Deportes Mundial 2026

Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en la primera fecha del grupo C

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en la primera fecha del grupo C del Mundial 2026, en un partido jugado esta tarde en el estadio MetLife de Nueva Jersey, ante una multitud.

14 Jun, 2026, 02:43 AM
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Los goles fueron de Ismael Saibari a los 21 Minutos, mientras que Vinicius Jr lo empató a los 37´ del primer tiempo.

El encuentro empezó con un Marruecos más agresivo en la presión y en el ataque con Ismael Saibari y Achraf Hakimi por la derecha con 4 ocaciónes poco claras en los primeros 10 minutos.

Recién, a los 13 Brasil tuvo su primera jugada de peligro en los pies de Vinicius Jr con un desborde por izquierda y un centro que no podría conectar Igor Thiago.

La selección marroquí aprovecho que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti no hacía pie y seguía dormido; a los 21 del primer tiempo Saibari, de contra, cuchareo la pelota ante la lejana salida de Alisson Becker para adelantar al equipo africano.

Sin tanto juego y poco confiado ante la presión del equipo dirigido por Mohamed Ouahbi, nuevamente Vinicius Jr desbordó desde la izquierda, hamacándose y sacó el latigazo cruzado para meter la pelota al ángulo e igualar el juego para la "Canarinha", a los 32 de la primera parte.

Con un primer tiempo de pura adrenalina por los goles, tarjetas y llegadas, el segundo tiempo fue más con ataque cuidadosos por parte de ambos; Brasil aprovecho para animarse un poco más, pero sin tanta claridad, mientras que su rival ataco mucho menos en base a la intensidad brindada en la primera parte.

 

Síntesis:

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

VAR: Bastian Dankert (Alemania).

Brasil: Alisson; Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Roger Ibanez; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Jr., Lucas Paquetá, Raphinha; Igor Thiago. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop, Achraf Hakimi; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

 

Goles en el primer tiempo: 21m. Ismael Saibari (M), 32m Vinicius Jr

 

Fuente: Noticias Argentinas

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