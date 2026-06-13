Estados Unidos goleó a Paraguay 4 a 1

El conjunto estadounidense tuvo un primer tiempo arrollador, con tantos del volante Damián Bobadilla en contra, a los siete minutos, y un doblete del delantero Folarin Balogun, a los 30 del tiempo reglamentario y en el cuarto minuto de descuento se fue al descanso ganando 3 a 0.

El gol del descuento paraguayo llegó a los 27 minutos, con un buen zurdazo cruzado del mediocampista Mauricio Magalhaes, mientras que Estados Unidos sentenció la goleada en el séptimo minuto de descuento, con el tanto del delantero Giovanni Reyna.

El triunfo del conjunto que dirige el entrenador argentino Mauricio Pochettino le da el primer lugar del grupo D de manera parcial, con tres puntos, mientras la “Albirroja” cayó al último puesto, sin unidades.

En la próxima fecha, la Selección norteamericana jugará ante Australia, el viernes 19 de junio en Seattle, a las 16:00 (horario argentino), mientras que Paraguay comenzará su duelo ante Turquía a las 00:00 del sábado 20 de junio.

La primera llegada del partido fue de Paraguay, en el primer minuto, cuando el mediocampista Diego Gómez apareció por el costado izquierdo del área chica y sacó un remate alto al primer palo, que el arquero Matt Freese desvió por encima del travesaño.

Cuando iban siete minutos, el extremo Christian Pulisic desequilibró a pura gambeta por izquierda y jugó para el volante Weston McKennie. El jugador de la Juventus puso un pase atrás que el volante Damián Bobadilla se llevó por delante y terminó empujando contra su propio arco.

Seis minutos después, el delantero Julio Enciso gambeteó al borde del área y cruzó un derechazo bajo, que se fue abriendo y salió desviado.

A los 16 minutos, un centro flotado al segundo palo tras el rebote de un córner permitió el cabezazo del defensor Chris Richards dentro del área chica, que también se fue ancho.

En 30 minutos, un nuevo desborde por izquierda de un Pulisic imparable contra el lateral Juan Cáceres terminó en un centro atrás al punto del penal para el delantero Folarin Balogun, que abrió el pie derecho para colocar la pelota contra el palo y poner el 2-0.

A los 36 minutos, un centro desde la izquierda habilitó un nuevo cabezazo de Richards, que buscó disparar bajo y contra el palo izquierdo del arquero Orlando Gill, aunque su tiro se fue ancho por muy poco.

Cuando iban 42 minutos, el conjunto estadounidense combinó por derecha para desbordar y tirar un centro atrás, que el volante Tyler Adams definió de primera y al cuerpo de Gill, que pudo achicar a tiempo.

En el cuarto minuto de descuento, un pase filtrado habilitó a Balogun, que enganchó para la pierna zurda y sacó un remate fenomenal, que entró por el ángulo derecho de Orlando Gill, en un primer tiempo completamente sorprendente del seleccionado estadounidense.

El primer acercamiento del segundo tiempo fue del equipo del DT Gustavo Alfaro, con un avance del volante Diego Gómez desde el medio hacia la derecha y posterior remate cruzado, que tomó altura al desviarse en el defensor Tim Ream y se fue al córner.

En un primer tiempo en el que el conjunto norteamericano bajó el pie del acelerador y empezó a cuidar el físico de sus jugadores más destacados, Paraguay pudo descontar a los 27 minutos.

Tras un pase largo del arquero Orlando Gill, el volante Miguel Almirón habilitó a Enciso, que abrió hacia la izquierda para el mediocampista Mauricio Magalhaes, cuyo zurdazo bajo y cruzado subió al marcador.

Dos minutos más tarde, una mala salida desde el fondo de Diego Gómez dejó mano a mano al volante Malik Tilman, que definió fuerte y rasante aunque muy centralizado, con un tiro detenido por el guardameta paraguayo.

En 42 minutos del segundo tiempo, un centro atrás del extremo Timothy Weah permitió el remate de primera del delantero Ricardo Pepi, que no tuvo precisión y se fue tanto ancho como alto.

En el séptimo minuto de descuento, una asociación desde el fondo del conjunto local terminó en un espectacular remate con el borde externo del pie derecho del delantero Giovanni Reyna, que entró pegado al poste derecho de Gill para el 4-1 final.

Síntesis:

Estadio: SoFi Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

VAR: Carlos del Cerro Grande (España).

Estados Unidos: Matt Freese; Sergiño Dest, Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Malik Tillman, Weston McKennie, Tyler Adams, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Antonio Sanabria, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

Goles en el primer tiempo: 7m. Damián Bobadilla en contra (E), 30m y 49m. Folarin Balogun (E).

Goles en el segundo tiempo: 27m. Mauricio Magalhaes (P), 52m. Giovanni Reyna (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Mauricio Magalhaes por Damián Bobadilla (P) y Sebastian Berhalter por Christian Pulisic (E); 17m. Álex Arce por Antonio Sanabria (P); 27m. Timothy Weah por Sergiño Dest (E) y Ricardo Pepi por Folarin Balogun (E); 34m. Gustavo Velázquez por Juan Cáceres (P), Ramón Sosa por Miguel Almirón (P) y Alejandro Romero Gamarra por Diego Gómez (P); 37m. Giovanni Reyna por Malik Tilman (E).

Fuente: Noticias Argentinas

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