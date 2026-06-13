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Deportes Mundial 2026

Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

La selección de Qatar sumó su primer punto en un Mundial al rescatar un agónico empate 1-1ante Suiza, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B, jugado en San Francisco.

13 Jun, 2026, 19:00 PM
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Crédito: Página Fifa.com
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Suiza se había puesto en ventaja en el primer tiempo a través de un penal del delantero Breel Embolo, mientras que los cataríes llegaron a la igualdad a través del defensor Boualem Khoukhi.

Luego de un disputado inicio, en el que ambas selecciones tuvieron buenas chances para abrir el marcador, el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró penal para Suiza por una falta en el área chica del arquero catarí Mahmoud Abunada sobre el mediocampista Remo Freuler.

A partir de allí, los jugadores suizos crecieron en confianza y generaron muchísimas oportunidades antes de que finalizara la primera mitad, pero sufrieron la falta de eficacia y no pudieron estirar la ventaja.

En la segunda mitad, los suizos siguieron desaprovechando chances clarísimas, mientras que con el pasar de los minutos empezaron a mover la pelota con mucha mayor paciencia y cuidando cada posesión, lo que provocó que perdieran profundidad.

Así fue como Suiza terminó pagando muy caro todas las chances desaprovechadas, ya que Qatar lo igualó contra todo pronóstico a los 50 minutos del complemento con un tremendo cabezazo de Khoukhi.

Con este resultado, el Grupo B está más parejo que nunca ya que los cuatro equipos (Qatar, Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina) tienen un punto cada uno.

En la próxima fecha, Suiza se enfrentará con Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar no la tendrá nada fácil ante uno de los organizadores, que es Canadá.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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