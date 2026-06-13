Franco Colapinto largará 13° el GP de Barcelona

Con semejante temperatura y una pista especialmente agresiva para las gomas, los equipos sabían que había poco margen para equivocarse. Una vuelta rápida, dos como máximo. Había que ser quirúrgico. Por eso muchos pilotos demoraron su salida a pista y administraron cada juego nuevo de neumáticos blandos como si fuera oro.

En ese contexto, Alpine llegaba con expectativas moderadas. Más allá de la buena noticia recibida el viernes, cuando la FIA le devolvió a Pierre Gasly el podio conseguido en Mónaco tras revisar la doble sanción que había sufrido en boxes, el rendimiento mostrado durante los entrenamientos no había sido alentador. Aun así, el objetivo de meterse en la Q2 parecía alcanzable.

La primera referencia fuerte fue de Lewis Hamilton con 1m15s625. En ese momento, Gasly se ubicaba 13° con 1m17s080 y Franco Colapinto, 14° con 1m17s225, tiempos suficientes para avanzar. Sin embargo, Alpine decidió no correr riesgos y mandó nuevamente a ambos pilotos a pista con otro juego nuevo de neumáticos blandos.

La apuesta funcionó. Colapinto mejoró hasta 1m16s590 para cerrar la Q1 en el 12° lugar, apenas por delante de Gasly, 13° con 1m16s599. Prácticamente calcados. Los eliminados fueron Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso, mientras que Carlos Sainz logró meter a su Williams por muy poco, sacando a Ocon.

La Q2 ya aparecía como una misión mucho más compleja para los Alpine. Los registros de la primera tanda mostraban una diferencia importante respecto de los equipos de punta y los diez lugares disponibles para la Q3 parecían demasiado lejos.

Los primeros intentos lo confirmaron. Mientras George Russell marcaba la referencia con 1m15s228, Colapinto registraba 1m17s376 y Gasly 1m17s626 para ubicarse 12° y 14°, respectivamente.

Todavía quedaba un último disparo con el cuarto juego de neumáticos blandos nuevos de la clasificación. Ambos mejoraron sus cronos, pero no alcanzó. Colapinto bajó hasta 1m16s191 y Gasly hasta 1m16s261, resultados que los dejaron 13° y 14°.

Así, salvo modificaciones por sanciones o cambios posteriores, los dos Alpine compartirán la séptima fila de la grilla para la carrera de este domingo.

Los eliminados en la Q2 fueron Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

La Q3, ya sin presencia de Alpine, quedó reservada para los habituales protagonistas de los equipos de punta. La única excepción fue Nico Hülkenberg, que logró colarse décimo con una gran vuelta y le arrebató el último boleto disponible a Lindblad para meterse entre los diez mejores del sábado.

La primera novedad de los últimos 12 minutos fue el fuerte accidente de Charles Leclerc. El monegasco se fue largo por la izquierda a la salida de la curva 4 y terminó golpeando con dureza contra las defensas, quedando automáticamente fuera de la pelea por la pole. A falta de 8m30s para el final, la dirección de carrera mostró la bandera roja para retirar el auto y reparar los daños. Hasta ese momento, apenas Oscar Piastri y Max Verstappen habían logrado registrar tiempos.

En el intento definitivo, ya con un nuevo juego de neumáticos blandos, los dos Mercedes volvieron a mostrarse muy fuertes. Russell parecía asegurarse el mejor tiempo al bajar a 1m14s679, mientras Antonelli marcaba 1m14s998 para colocarse segundo. Sin embargo, Hamilton se metió entre ambos en el cierre con una vuelta de 1m14s743, pronosticando una largada picante este domingo.

Así largan el GP de Barcelona

1° George Russell (Mercedes)

2° Lewis Hamilton (Ferrari)

3° Kimi Antonelli (Mercedes)

4° Lando Norris (McLaren)

5° Max Verstappen (Red Bull)

6° Isack Hadjar (Red Bulla)

7° Oscar Piastri (McLaren)

8° Liam Lawson (Racing Bulls)

9° Nico Hulkenberg (Audi)

10° Charles Leclerc (Ferrari)

11° Arvid Lindblad (Racing Bulls)

12° Gabriel Bortoleto (Audi)

13° Franco Colapinto (Alpine)

14° Pierre Gasly (Alpine)

15° Oliver Bearman (Haas)

16° Carlos Sainz (Williams)

17° Esteban Ocon (Haas)

18° Alex Albon (Williams)

19° Sergio Pérez (Cadillac)

20° Valtteri Bottas (Cadillac)

21° Lance Stroll (Aston Martin)

22° Fernando Alonso (Aston Martin)

Fuente: Diario Olé

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