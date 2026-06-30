Noruega venció por 2 a 1 a Costa de Marfil, pasó de ronda y enfrentará a Brasil

Con los goles de Antonio Nusa a los 39 minutos del primer tiempo y Erling Haaland a los 41 del segundo, el equipo nórdico sufrió más de la cuenta ante los africanos, quienes habían descontado a los 29 del segundo tiempo con Amad Diallo.

Costa de Marfil, escolta de Alemania en la fase de grupos, cedió la posesión desde el inicio y apostó al contragolpe frente a una Noruega que había terminado segunda detrás de Francia.

La estrategia africana dio resultado y generó las primeras ocasiones con un remate de Ghislain Konan que pasó cerca y un peligroso centro de Nicolas Pépé que despejó la defensa.

Sin embargo, cerca del descanso Antonio Nusa recibió por la izquierda, encaró hacia el centro y definió con precisión para marcar el 1-0. Antes del entretiempo, Haaland desperdició una oportunidad para ampliar la ventaja.

En el complemento, el equipo dirigido por Emerse Fae adelantó sus líneas y estuvo cerca del empate con un disparo de Pépé que desvió Örjan Nyland.

Noruega respondió con una acción de pelota parada en la que Alexander Sorloth peinó el balón y Torbjörn Heggem encontró una salvada sobre la línea.

A los 75 minutos, Amad Diallo, recién ingresado, igualó con una gran acción individual pero cuando el tiempo extra parecía inevitable, Patrick Berg asistió a Haaland, que empujó el balón para el 2-1 definitivo.

Costa de Marfil buscó el empate hasta el final, pero Nyland sostuvo la clasificación noruega con una norme atajada.

Síntesis:

Estadio: Dallas Stadium.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Juan Lara (Chile).

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré; Nicolas Pépé, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Yan Diomande; Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Goles en el primer tiempo: 39m Antonio Nusa (N).

Goles en el segundo tiempo: 29m Amad Diallo (CdM); 41m Erling Haaland (N).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Amad Diallo por Inao Oulaï (CdM); Elye Wahi por Bonny (CdM); 26m Andreas Schjelderup por Nusa (N); Oscar Bobb por Sørloth (N); 38m Fredrik Aursnes por Pedersen (N); 42m Oumar Diakité por Pépé (CdM); 48m Evann Guessand por Diomande (CdM); Bazoumana Touré por Konan (CdM).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas Mundial 2026