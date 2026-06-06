Alerta Selección: Balerdi sufrió una lesión muscular y quedó out del Mundial

"El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", confirmó la AFA la noticia a las 9.23 de Estados Unidos, a las 11.23 de Argentina.

El zaguero del Oympique de Marsella sintió una molestia en uno de los ejercicios del entrenamiento que se realizó el viernes por la tarde-noche en el Ellis Field y de inmediato se fue a realizar estudios con un integrante del cuerpo médico. La idea era descartar una lesión, pero las noticias que arrojaron las imágenes es que tiene una distensión que lo marginó del Mundial.

La noticia pegó fuerte dentro de la delegación argentina y ahora será el cuerpo técnico el que deberá decidir los pasos a seguir. Según pudo averiguar Olé, con la decisión de la baja, en estos momentos analizan opciones para reemplazar. ¿Puesto por puesto? ¿O busca otras características?

Una baja que duele

En la previa del partido ante Honduras, el cuerpo técnico tiene mucho trabajo porque está cortando a un jugador muy valorado ya que podía jugar tanto de dos como de seis, más allá de que es diestro.

Balerdi venía de una muy buena temporada en la Ligue 1, siendo el capitán de uno de los equipos más populares de Francia. En esta temporada 25-26 había disputado 36 partidos en Europa, más tres con la Selección Argentina. Casualmente venía en gran ritmo, aunque un golpe en la cabeza en febrero y una lesión muscular que sufrió en la Selección el 23 de marzo. Ese problema físico lo dejó out de los amistosos ante Mauritania y Zambia.

El panorama de Scaloni

Ahora el cuerpo técnico debate qué hacer. Con la baja confirmada, hay varios frentes abiertos. Aquí en College Station no solo están los 26 mundialistas, sino siete jugadores más, pero ninguno es marcador central.

Claro que Scaloni puede decidir que no sea puesto por puesto y buscar diferentes opciones. Justamente la defensa es la zona más castigada por las lesiones ya que aún se encuentran en recuperación Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, al margen de que Cuti Romero recién está tomando ritmo después de 50 días de parate.

“Puede pasar lo de cambiar la lista. Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera del Mundial. Cuando llegue la última semana, donde hay que acelerar, tomaremos las decisiones", había dicho Scaloni el viernes en la conferencia, cuando nadie imaginaba este panorama.

¿Qué opciones en defensa?

Marcos Senesi se quedó afuera en el último corte de la lista. El zurdo que fue parte del ciclo parece la opción lógica, aunque aún no fue contactado y se encuentra de vacaciones en Ibiza. También como centrales en la prelista figuran Martínez Quarta, Germán Pezzella, Luciano Di Lollo y Zaid Romero.

Claro que quizás el DT pueda querer reforzar otra zona, ya que en el plantel tiene cuatro marcadores centrales: Nico Otamendi, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

El día límite para modificar la lista es el lunes 15, un día antes del debut ante Argelia. Para realizarlo un médico de FIFA debe constatar la lesión del futbolista para poder hacer el cambio.

Se repite la historia del 2022

Lionel Scaloni ya tiene experiencia en esta materia. Lamentablemente el entrenador ya sabe lo que es tener que cambiar una lista definitiva para un Mundial. En el 2022, había dado la nómina y por cuestiones físicas debió cambiar a dos futbolistas: out Joaquín Correa y Nicolás González, luego del último amistoso en Abu Dhabi, y adentro Thiago Almada y Ángel Correa.

Ahora se vuelve a repetir la historia. Leonardo Balerdi, que iba a utilizar la camiseta número 2 (su reemplazante deberá usar el mismo dorsal), se lesionó en la previa del partido ante Honduras y ya es oficial que se pierde el torneo. Aún falta resolver quién ocupará su lugar.

Lo que dice el reglamento

Otro de los motivos por los que el cuerpo técnico demoró la lista fue por un sutil cambio en el reglamento de la FIFA. En el Mundial 2022, si un jugador se lesionaba cuando ya se había dado la lista definitiva de 26, el reemplazante era libre, no era necesario que fuera de la nómina de 55. Ahora, la FIFA específica que debe ser sí o sí de la prelista y además explica cómo es la logística reglamentaria cuando un jugador que ya tiene su credencial mundialista, debe ser dado de baja.

24.1 Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico (en adelante, «la lista definitiva») dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente. En la lista definitiva solo figurarán jugadores que forman parte de la lista provisional. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. Dentro del mismo plazo, se enviará a la FIFA una copia firmada de la lista definitiva. Se cumplimentará debidamente toda la información sobre los jugadores que se solicite por internet.

24.2 Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. El federación participante deberá nombrar al sustituto e informar a la FIFA al respecto. Una vez recibido y aceptado el examen médico detallado y por escrito en uno de los idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el responsable de los servicios médicos del torneo de la FIFA, confirmará que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe en el Mundial de la FIFA 26. Los jugadores lesionados que sean sustituidos deberán devolver su acreditación a la FIFA y, por lo tanto, dejarán de ser considerados miembros de la lista oficial de la federación participante. El jugador suplente deberá llevar en la camiseta el número del jugador lesionado al que haya reemplazado.

Fuente: Diario Olé

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