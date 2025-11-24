Grave siniestro vial involucró a tres jóvenes que estaban de paseo. Lamentable desenlace

En horas de la tarde del domingo se registró un lamentable siniestro vial en la intersección de Acceso Bastián y calle Güemes, en la localidad de San José.

El hecho involucró a un automóvil marca Volkswagen Senda, de color rojo, conducido por un joven de 19 años, quien estaba acompañado por una mujer de 21 años. Ambos ocupantes son oriundos de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación pericial, el vehículo colisionó con una bicicleta marca Bohemia, rodado 26, de color turquesa, que era guiada por una adolescente de 15 años de edad, domiciliada en la provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia inmediata del impacto, la ciclista fue asistida en el lugar y trasladada al nosocomio local. Dada la gravedad de las lesiones, fue derivada de urgencia al Hospital San Benjamín de Colón.

Lamentablemente, siendo aproximadamente las 15:30 horas, el equipo médico informó que la adolescente presentaba un cuadro irreversible.

La Unidad Fiscal de Colón tomó intervención en el caso y se continúa con las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias precisas del trágico accidente.

Prensa Jefatura Dptal. Colón

Temas TRÁGICO SINIESTRO