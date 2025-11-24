 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad TRÁGICO SINIESTRO

Grave siniestro vial involucró a tres jóvenes que estaban de paseo. Lamentable desenlace

Una menor de 15 años que iba en bicicleta fue chocada por un automóvil en el que viajaba una pareja de 19 y 21 años. La ciclista resultó con un cuadro irreversible.

24 Nov, 2025, 10:59 AM

En horas de la tarde del domingo se registró un lamentable siniestro vial en la intersección de Acceso Bastián y calle Güemes, en la localidad de San José.

 

El hecho involucró a un automóvil marca Volkswagen Senda, de color rojo, conducido por un joven de 19 años, quien estaba acompañado por una mujer de 21 años. Ambos ocupantes son oriundos de la ciudad de Concepción del Uruguay.

 

Por causas que aún se encuentran bajo investigación pericial, el vehículo colisionó con una bicicleta marca Bohemia, rodado 26, de color turquesa, que era guiada por una adolescente de 15 años de edad, domiciliada en la provincia de Buenos Aires.

 

Como consecuencia inmediata del impacto, la ciclista fue asistida en el lugar y trasladada al nosocomio local. Dada la gravedad de las lesiones, fue derivada de urgencia al Hospital San Benjamín de Colón.

 

Lamentablemente, siendo aproximadamente las 15:30 horas, el equipo médico informó que la adolescente presentaba un cuadro irreversible.

 

La Unidad Fiscal de Colón tomó intervención en el caso y se continúa con las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias precisas del trágico accidente.

 

Prensa Jefatura Dptal. Colón

Temas

TRÁGICO SINIESTRO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso