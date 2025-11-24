Pueblo Belgrano vivió un excelente fin de semana

A diferencia de otros fines de semana largos, muchos visitantes llegaron sin reserva previa, algo que no venía ocurriendo en los fines de semana anteriores, lo que provocó una buena rotación en los complejos, con algunos casos en que la ocupación fue desde el viernes hasta el lunes.

Luego de una jornada de viernes nublada y fresca, en la misma tarde del viernes y en las primeras horas del sábado, la Oficina de Turismo estuvo desbordada de turistas que llegaron a Pueblo Belgrano sin haber reservado alojamiento y solicitando alternativas para pernoctar en la localidad.

Dentro de las propuestas del fin de semana, la Feria de la Curva el día sábado ofreció una buena alternativa de emprendedores, artesanos, gastronómicos y entretenimiento para los más chicos, mientras que durante el fin de semana, las termas fueron el lugar más elegido por los turistas, con una ocupación del 100% en el alojamiento del complejo, además de mucha gente que acudió al complejo a disfrutar de sus piletas y sectores de esparcimiento.

También hubo muchos visitantes en los viñedos, donde se hicieron recorridas guiadas y degustaciones, otros turistas eligieron el senderismo y los paseos en bici y las caminatas por las tranquilas calles de Pueblo Belgrano.

Además, en Gualeguaychú se dio la inauguración del Parque Aéreo que contó con la participación de muchos visitantes alojados en Pueblo Belgrano.

“El balance del fin de semana es muy bueno, nos sorprendieron los números”, explicó la titular de la Dirección de Turismo, María Luz Villagra. La funcionaria añadió que “llamó la atención que vino mucha gente sin reserva de alojamiento, lo que hace pensar que Pueblo Belgrano se presenta como una salida cercana y atractiva. Durante el finde, el complejo termal estuvo al tope de ocupación y con mucha gente visitándolo, lo mismo el viñedo y la Feria de la Curva el sábado ofreció una buena opción para pasear”.

Finalmente, Villagra expresó que “al sector le viene muy bien un fin de semana con estos números, tenemos otro fin de semana largo en dos semanas, donde tendremos la Fiesta de las Costumbres Argentinas como gran atracción en el Predio de la Curva. Y queda abierta una muy buena perspectiva para el verano”.

