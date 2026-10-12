 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad TURISMO

Entre Ríos registró un 76% de ocupación durante el fin de semana largo

Más de 295 mil turistas visitaron la provincia y generaron un movimiento económico superior a los 25 mil millones de pesos. El gasto promedio por persona fue de 103.224 pesos.

12 Oct, 2026, 20:07 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

El fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre registró un balance positivo para el turismo entrerriano. La provincia alcanzó un 76 por ciento de ocupación promedio, con propuestas distribuidas en sus diez microrregiones que combinaron termas, naturaleza, gastronomía, actividades deportivas y fiestas populares.

 

Más de 295 mil turistas eligieron Entre Ríos, con un gasto promedio de 103.224 pesos por persona y un impacto económico que superó los 25 mil millones de pesos. "Estos resultados muestran el valor de una provincia que tiene propuestas para distintos públicos y motivos para visitarla durante todo el año. El trabajo conjunto con los municipios y el sector privado es clave para que Entre Ríos siga siendo una de las opciones que eligen los argentinos cuando planifican una escapada", señaló Jorge Satto, presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer).

 

Entre los destinos con mayor ocupación se destacaron Villa Elisa, Colón, Federación, La Paz, Basavilbaso, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay con sus propuestas termales. Gualeguay alcanzó el 96 por ciento de ocupación, impulsada por la 7° Fiesta Provincial del Bagre Gualeyo, que puso en competencia más de 150 lanchas. En Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles compartió la agenda con la Fiesta del Asado con Cuero de Búfalo y el 8° Encuentro Nacional de F-Series, que convocó una caravana de más de 500 camionetas.

 

La programación se extendió a localidades de toda la provincia. Concordia fue sede de la segunda Feria Provincial del Libro; Hernandarias realizó su tradicional desfile de carrozas y Villaguay reunió a la juventud con la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario. La agenda incluyó además el Festival de la Milanesa en Federación, la Fiesta del Costillar a la Estaca en Tabossi, la Fiesta de la Pizza a la Parrilla en Colonia Las Garzas, el aniversario de la Bodega Alonso Sáenz en Arroyo Barú y los festejos por los aniversarios de Aldea María Luisa y Maciá.

Temas

TURISMO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso