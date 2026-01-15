El Gobierno convoca a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

La reunión se llevará a cabo este viernes 16, a las 14, en la sede de la Secretaría de Trabajo.

Desde la Secretaría se precisó que la convocatoria tiene como fin exclusivo la oficialización de dicho instructivo, aclarando que el encuentro no incluye la reapertura de discusiones sobre otros puntos paritarios, abriendo así la instancia formal del procedimiento.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

Temas CONVOCATORIA