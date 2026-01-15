 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad CONVOCATORIA

El Gobierno convoca a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

El Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Trabajo, convocó a los gremios UPCN y ATE a una audiencia con el objetivo de formalizar el Instructivo de Recategorizaciones destinado a los agentes de la administración pública provincial.

15 Ene, 2026, 20:20 PM

La reunión se llevará a cabo este viernes 16, a las 14, en la sede de la Secretaría de Trabajo.

 

Desde la Secretaría se precisó que la convocatoria tiene como fin exclusivo la oficialización de dicho instructivo, aclarando que el encuentro no incluye la reapertura de discusiones sobre otros puntos paritarios, abriendo así la instancia formal del procedimiento.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

CONVOCATORIA

