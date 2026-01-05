El abogado Di Lollo representa a la familia por el femicidio de Daiana Mendieta

La joven Daiana había desaparecido el 3 de octubre del año pasado, y fue hallada sin vida el 7. El femicidio ocurrió en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

El único imputado por el femicidio es Norberto Gustavo Brondino, actualmente detenido en Gualeguay. La caratula es homicidio doloso doblemente agravado. “Va a ser juicio por Jurados, porque la amenaza de pena es perpetua”, afirmó.

Inicialmente Brondino había sido imputado además, por resistencia a la autoridad, y por portación de arma de fuego.

“La causa está en pleno trámite. Está avanzada pero aún restan muchas pruebas e informes por llegar. La investigación está bastante completa y encaminada”, subrayó el letrado.

Di Lollo señaló que cuando se encontró el cuerpo de Daiana, presentaba un orificio que daba la apariencia de corresponder a un disparo de arma de fuego, sin embargo, los resultados del informe permitieron constatar otro escenario.

“Luego del informe preliminar se arribó a que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico grave, no por impacto de arma de fuego, sino por la utilización de un elemento punzo cortante”, aclaró.

Aun restan los informes de los peritajes de teléfonos celulares, la compatibilidad de muestras de sangre y elementos pilosos, hallados en la camioneta del detenido.