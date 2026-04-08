Confirman que el tirador de la escuela de San Cristóbal era parte de una cultura digital que venera delitos violentos

A poco más de una semana del tiroteo fatal en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal -a donde un adolescente llevó una escopeta, mató a un estudiante e hirió a otros ocho- se conocieron detalles impactantes sobre cómo fue planificado el ataque. Además, confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital que venera delitos violentos y que nació tras la masacre de Columbine.

El trasfondo de la investigación se conoció en el marco de una conferencia de prensa encabezada este miércoles por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“Quiero decir con claridad que no fue un brote psicótico de este adolescente y que no tiene que ver con el bullying que podría haber tenido o haber sido víctima, que tampoco eso está probado o materializado en la investigación”, aclaró el mandatario provincial.

Y subrayó: “Sí se pudo detectar que este joven de la localidad de San Cristóbal, este adolescente, participaba de una red internacional, de una subcultura digital, que se denomina TCC, y desde ese lugar, parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y, en algunos casos, llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos", según consignó Infobae.

Peritaje del celular del atacante

Los detalles de la planificación del tiroteo los brindó el jefe del departamento de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina, a cargo de las tareas en la causa, quien explicó cómo lograron confirmar la participación del atacante en estas redes. La clave fue el peritaje a su celular.

“De ese análisis que nosotros hacemos en nuestro laboratorio forense de la Sublindancia de Investigaciones Federales, empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con otro menor. En este caso, identificamos, en principio, determinados usuarios, que respondían a estas características que teníamos del tirador, e identificamos puntualmente a otro menor, que, asimismo, lo identificamos en forma real", especificó el comisario.

Tras identificar a este segundo involucrado, se realizó un trabajo coordinado con la fiscalía y con la policía investigaciones de la policía de Santa Fe, en el que se implantó una consigna policial sobre el domicilio de este menor, hasta que se procedan a realizar los allanamientos allí.

“Durante esta tarea, el menor egresa del domicilio junto a sus padres. En forma inmediata, la policía de investigaciones de Santa Fe procede a hacer la detención en la vía pública de este menor, sindicado como estrecho colaborador del tirador activo. Posteriormente, el fiscal ordena los allanamientos sobre el domicilio de este menor, en el lugar donde se proceden a realizar el secuestro de diferentes aparatos electrónicos y simbología referente al tema que nos trata", continuó en su explicación el comisario.

El vínculo del tirador con la subcultura digital TCC

Según explicó el comisario, en este caso se comprobó que el tirador tenía un acceso puntual a armas y formaba parte de la subcultura digital TCC. “Esto es algo transnacional, no es un un hecho aislado de la República Argentina. Es transnacional, es multifacético, descentralizado”, detalló.

En este sentido, dijo que se trata de una comunidad digital que cumple diferentes facetas. “En principio, estas personas, lo que hacen es una investigación sobre crímenes verdaderos, fascinados por diferentes tiradores seriales. Se origina en el año 1999, a fines del año de la década del 90, con la masacre que se desarrolla en la escuela secundaria de Columbine en Colorado, donde 2 tiradores activos matan a otros 12 menores estudiantes, 2 profesores, para luego suicidarse”.