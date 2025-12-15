Jaime Benedetti remarcó que es prioridad provincial la finalización del Hospital Bicentenario

“Hay prioridades, pero dentro de un marco nacional, porque el contexto está determinado por el presupuesto nacional”.

Benedetti dijo que ahora se podrá ampliar la acción en edificios escolares, hospitales y bacheo. En Gualeguaychú, destacó, "está prevista la finalización del hospital Bicentenario y se avanzará en las obras planificadas". "El concepto de Estado de Frigerio, al que yo adhiero, con su cuna desarrollista, es diferente al de Milei pero hay puntos en los cuales coinciden, como el equilibrio fiscal, la no emisión, etc", comparó y analizó el senador senador provincial.

Hospital Bicentenario

"La autorización está, algunas provincias han salido al mercado y ya han conseguido financiamiento, calculo que pronto la provincia va a conseguir este financiamiento para poder llevar adelante esta obra". "Para mí es la obra más importante y necesaria", remarcó Benedetti.

"El hospital Bicentenario tiene un presupuesto de 1600 millones para este periodo, este no es el total, el total sería cerca de 9000 millones".

"Existe un listado con las obras que hay que hacer, el presupuesto establece distintas planillas, por ejemplo la ampliación del edificio del Poder Judicial, está planeado un nuevo edificio para el Juzgado de Ejecución de Penas, la reparación de la morgue, y reparaciones de la Jefatura Departamental, la reparación de la Escuela Domingo Matheu, la Escuela nro 117 María Elena Walsh, la ampliación del sistema de agua potable, entre otras", confesó Jaime Benedetti.

"Las autorizaciones del presupuesto pasado siguen vigentes, por eso es que hay obras que se están haciendo. Gualeguaychú se estaría el 40% de la redistribución en comparación al resto del departamento, también sabemos que la ciudad tiene temas adelantes importantes, como lo son el bacheo, el enripiado de la Ruta 20, reparación de caminos rurales"

El 84% de la ejecución presupuestaria está en cuatro grandes rubros:

Personal y Docente público Jubilaciones y Pensiones Bienes y Servicios Coparticipación del municipio

"Esto es inflexible, hay que pagarlo si o si", explicó Benedetti.

El presupuesto total son 6 billones de pesos, en dólares son 4000 millones de dólares.