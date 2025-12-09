La Mesa por la Salud Mental exige responsabilidad institucional ante la emergencia provincial

Las definiciones fueron planteadas durante la reunión conjunta de las comisiones de Salud Pública y Drogadicción y de Legislación General de la Cámara de Senadores, realizada este 9 de diciembre, “donde construimos un día histórico para la provincia al tratarse por primera vez en el recinto la Salud Mental a través del colectivo de la Mesa que impulso el proyecto de ley ‘Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos’ síntesis de las voces, demandas, experiencias y territorios que día a día luchan, acompañan y contienen las problemáticas de Salud mental”, indicaron a esta Agencia.

En ese espacio institucional, la Mesa sostuvo que, “en una provincia donde las tasas de suicidio duplican la media nacional, donde los consumos problemáticos comienzan a edades cada vez más tempranas y donde miles de familias atraviesan situaciones de sufrimiento sin dispositivos adecuados, no decidir también es decidir”.

En este sentido, afirmaron que “la ausencia de respuestas concretas constituye una forma de desprotección del Estado. Cada crisis sin atención, cada muerte evitable y cada situación que no encuentra acompañamiento ocurre en un marco donde la provincia aún no ha garantizado las herramientas necesarias, a pesar de contar con un proyecto listo para implementar”.

La Mesa subrayó que la ley “no es una declaración simbólica: traza un plan de acción territorial, integral, intersectorial y financiado, con dispositivos comunitarios, protocolos de crisis, equipos interdisciplinarios, promoviendo una real red integral de los cuidados, con las escuelas y universidades siendo eje central de la prevención y promoción, con redes locales y cumplimiento del presupuesto correspondiente para salud mental de la provincia”.

Por ello, la Mesa afirmó que “la responsabilidad institucional es hoy ineludible: esta ley es una herramienta concreta para proteger a cada entrerriano y entrerriana, en especial a loas y los más vulnerables las infancias, jóvenes y acompañar a las familias, fortaleciendo a las comunidades que, desde hace años, ¡sostienen allí donde el Estado no llega!”

Fuente: AIM Digital