Exigen al Gobierno Nacional que fiscalice peso y dimensión de camiones que usan rutas nacionales

Se trata de un proyecto de declaración por el que se exige al Poder Ejecutivo Nacional que a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), realice más operativos de control y fiscalización de pesos y dimensiones de los transportes de carga en las rutas nacionales que atraviesan la Provincia de Entre Ríos. Se sostuvo que se trata de “un acto de defensa de los intereses de los entrerrianos, ya que el acelerado deterioro de la red pavimentada vial perjudica nuestro desarrollo económico”.

“Por lo tanto, exigimos que el Gobierno Nacional cumpla con su deber legal de fiscalizar, una deuda casi imposible de realizar de manera adecuada debido a su política de recortes de fondos, reducción de personal y sueldos cada vez más devaluados en Vialidad Nacional”.

Así concluye el pedido de acompañamiento del proyecto de Declaración que presentaron legisladores del bloque Juntos por Entre Ríos por el que exigen al Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), “la instalación adecuada y en cantidad suficiente de operativos de control y fiscalización de pesos y dimensiones de los transportes de carga en las rutas nacionales que atraviesan la Provincia de Entre Ríos, en los términos que lo establece el Artículo 58 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su reglamentación”.

La iniciativa, del diputado Juan Manuel Rossi, fue acompañada por sus colegas de bloque Mariana Bentos; Mauro Godein; Ruben Rastelli; Carolina Streitenberger y Noelia Taborda, sostuvo que la iniciativa es en “resguardo del patrimonio vial y a favor del desarrollo económico y la seguridad en nuestra provincia”.

En el caso de Entre Ríos

El diputado puso pies en la provincia y precisó que “en el caso de Entre Ríos, sobre los 2.018 kilómetros relevados (31,3% del total), el estudio mostró que el 26,3% está en buen estado, el 29,7% en estado regular y el 43,9% en mal estado”. Así, opinó que “este pésimo estado de las rutas nacionales fue el motivo por el cual presentamos este proyecto de declaración, que tiene por objeto exhortar al Gobierno Nacional a que asuma su responsabilidad en la debida fiscalización de las cargas pesadas que circulan por las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia, cuyo incumplimiento genera un grave perjuicio al patrimonio vial de todos los argentinos”.

Menos control, más deterioro

Rossi consideró que “la cantidad insuficiente de balanzas de control de pesos y dimensiones aceleran el proceso de degradación de la infraestructura vial. El tránsito de vehículos con sobrepeso genera un impacto mecánico mayor sobre la calzada, provocando fisuras, baches, deformaciones y un rápido deterioro del pavimento”. Así, agregó que “a mayor carga, el daño de una calzada aumenta hasta crecer abruptamente, multiplicándose, lo que disminuye la vida útil de una ruta: se estima que un incremento del 20 % en el peso por eje de un camión reduce a la mitad la duración de un pavimento”.

El legislador oficialista entendió que es en aquella situación “es donde radica la importancia de disuadir o impedir la circulación de transportes con exceso de carga. La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su reglamentación no sólo establecen los límites máximos de peso por eje para cada transporte de carga (conforme a su artículo 53, inciso d), sino que también determina la obligación de fiscalizar su cumplimiento”.

La Ley faculta, la jurisdicción fiscaliza

En aquella línea sostuvo que “a tales efectos, el artículo 58 de dicha Ley faculta a la autoridad jurisdiccional a examinar y revisar la carga de los vehículos. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es la autoridad competente para el control y fiscalización de la red vial nacional, dentro de la cual se encuentran las once rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia”. (APFDigital)