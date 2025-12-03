 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Política

Michel juró como diputado en el Congreso de la Nación

El legislador electo por Entre Ríos, Guillermo Michel, prestó juramento este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. Su mandato comenzará el 10 de diciembre.

3 Dic, 2025, 19:50 PM

La Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo este miércoles la sesión preparatoria en la que juraron los diputados nacionales electos el 26 de octubre pasado. Michel prestó juramento y quedará incorporado a la Cámara baja a partir del próximo 10 de diciembre.

 

Al respecto, expresó: “Es un gran honor, orgullo y responsabilidad representar a los entrerrianos en la Cámara de Diputados de la Nación. Con propuestas, ideas nuevas y el compromiso de siempre, vamos a defender los derechos e intereses de nuestro pueblo y a promover la producción, el trabajo y la justicia social”.

 

Asimismo, Michel manifestó: “Tenemos importantes desafíos por delante. Vamos a trabajar con visión colectiva, sentido federal y a discutir cada tema de cara a la sociedad”.

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Política

Te puede interesar

Teclas de acceso