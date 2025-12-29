Nación anticipa fondos a Entre Ríos. “Como no tienen gestión, toman deuda”, cuestionó Michel

El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, salió al cruce de la información difundida este lunes del otorgamiento por parte del gobierno nacional de un anticipo financiero de $220.000 mil millones a la Provincia para afrontar dificultades financieras. “Como no tienen gestión, toman deuda”, expresó.

A través de una publicación en sus redes sociales, Michel se refirió al Decreto 922/2025 del gobierno nacional publicado en el Boletín Oficial: “Una muestra más de la falta de previsibilidad del gobierno provincial y de que los problemas los van solucionando de la manera más fácil: más deuda de corto plazo”.

Para el legislador nacional el otorgamiento de un anticipo financiero por parte del gobierno nacional a la provincia de Entre Ríos de hasta $220.000 mil millones “deja en evidencia que como no tienen gestión, toman deuda”.

Michel también criticó meses atrás la iniciativa del gobierno provincial de disponer de “facultades para emitir hasta USD 500 millones sin establecer objetivos claros, sin reglas de responsabilidad fiscal, sin control legislativo, y con el permiso para contratar bancos, asesores y realizar operaciones en moneda local o extranjera sin ninguna limitación ni exigencia de beneficio real para la provincia”.

Por otro lado, el diputado viene advirtiendo sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para las grandes empresas que establece la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. “Entre Ríos va a perder 81.000 millones de pesos”, afirmó.