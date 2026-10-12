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Guale POLICIALES

Quiso robar en una panadería, pero lo descubrieron y terminó detenido

Un hombre fue visto intentando sustraer elementos del comercio ubicado en inmediaciones de Del Valle y Rucci. Una persona denunció y la policía lo detuvo a la cuadra.

12 Oct, 2026, 11:20 AM
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En la mañana de este lunes, personal policial dependiente de la Sección Comando Radioeléctrico intervino a raíz de un hecho ocurrido en una panadería ubicada en inmediaciones de Av. Del Valle y Rucci, donde un hombre habría intentado sustraer elementos del comercio.

 

El personal policial fue alertado por el operador de la sala de Comando Radioeléctrico, quien informó sobre lo sucedido y aportó las características físicas y de vestimenta del sospechoso, brindadas por la denunciante. En virtud de ello, se implementó un operativo de búsqueda que permitió localizar al individuo en inmediaciones de Av. Parque y Aguado, donde se procedió a su aprehensión.

 

Puesto en conocimiento el fiscal en turno, dispuso la realización de las actuaciones de rigor, la recepción de la correspondiente denuncia y el traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia.

 

Prensa Jefatura Dptal Gchu

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