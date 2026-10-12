Narcóticos Anónimos ofrece encuentros de acompañamiento en Gualeguaychú

Narcóticos Anónimos realiza encuentros semanales destinados a adultos que atraviesan situaciones de consumo problemático. La organización forma parte de la red de instituciones y espacios comunitarios con los que articula el Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) del Gobierno de Gualeguaychú.

Las reuniones se desarrollan todos los martes y jueves, de 20 a 21:30 h, en el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) La Esquina, ubicado en Alem 161. Se trata de un espacio de encuentro y acompañamiento al que pueden acercarse quienes buscan ayuda frente a situaciones vinculadas al consumo de sustancias.

Bajo la premisa “Ver, escuchar, acompañar”, el PPAA busca dar a conocer los distintos recursos disponibles en la ciudad y facilitar el acceso a espacios de orientación y acompañamiento, tanto para las personas que atraviesan consumos problemáticos como para quienes necesitan información sobre las alternativas existentes.

En este marco, la articulación con Narcóticos Anónimos permite ampliar las posibilidades de acompañamiento mediante una organización con experiencia en la temática, que ofrece un espacio de encuentro entre personas que comparten situaciones relacionadas con el consumo de sustancias.

El trabajo conjunto con instituciones y organizaciones de la comunidad constituye uno de los ejes del PPAA, que desarrolla acciones de prevención, escucha y orientación a través de distintos dispositivos territoriales. Esta articulación permite acercar recursos a la población y facilitar el acceso a alternativas de acompañamiento según las necesidades de cada persona.

Quienes deseen obtener más información sobre Narcóticos Anónimos pueden comunicarse al 11-5047-1626 o al 0800-333-4720, o acercarse directamente a las reuniones que se realizan los martes y jueves en DTC La Esquina.

Temas CONSUMO PROBLEMÁTICO