 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale UN SÚPER HÉROE

Mientras espera su trasplante, Stéfano cumple 5 años y tendrá un festejo especial

El niño de Gualeguaychú se transformará en Spider-Man para recibir un nuevo año de vida mientras lucha con el Síndrome de Intestino Corto y aguarda por un trasplante. Su familia pide compartir su foto para que llegue al diario de Spider-Man.

5 Oct, 2026, 19:39 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Stéfano cumple cinco años y su súper héroe favorito, Spider-Man, será el protagonista de este día especial.

El niño de Gualeguaychú que nació con el Síndrome de Intestino Corto atravesó varias cirugías que le permitieron mejorar su calidad de vida y seguir creciendo, pero repetidas complicaciones lo pusieron en la lista de emergencia nacional del INCUCAI, aguardando un trasplante de intestino.

 

Este martes 6 de octubre Stéfano Vera llega a sus 5 años y su familia quiere celebrarlo y celebrar su vida, compartiendo su imagen para que llegue al diario de Spider-Man, su lectura favorita.

 

En cuanto a la situación familiar que hace pocos días plantearon sus padres de manera pública, Bruno Vera, papá de Stéfano, contó a Maximaonline que hasta diciembre tendrán alojamiento, pero aún no tienen asegurado hasta esa fecha los costosos medicamentos.

Cabe recordar que Bruno, el papá del niño, cumplió 28 años y cambia su situación en el Ejército, por lo que se quedan sin la cobertura de obra social.

Temas

UN SÚPER HÉROE

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso