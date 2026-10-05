Mientras espera su trasplante, Stéfano cumple 5 años y tendrá un festejo especial

Stéfano cumple cinco años y su súper héroe favorito, Spider-Man, será el protagonista de este día especial.
El niño de Gualeguaychú que nació con el Síndrome de Intestino Corto atravesó varias cirugías que le permitieron mejorar su calidad de vida y seguir creciendo, pero repetidas complicaciones lo pusieron en la lista de emergencia nacional del INCUCAI, aguardando un trasplante de intestino.
Este martes 6 de octubre Stéfano Vera llega a sus 5 años y su familia quiere celebrarlo y celebrar su vida, compartiendo su imagen para que llegue al diario de Spider-Man, su lectura favorita.
En cuanto a la situación familiar que hace pocos días plantearon sus padres de manera pública, Bruno Vera, papá de Stéfano, contó a Maximaonline que hasta diciembre tendrán alojamiento, pero aún no tienen asegurado hasta esa fecha los costosos medicamentos.
Cabe recordar que Bruno, el papá del niño, cumplió 28 años y cambia su situación en el Ejército, por lo que se quedan sin la cobertura de obra social.