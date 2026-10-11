Intervención inédita en Concepción del Uruguay por caso de un joven con episodios de muerte súbita

El caso corresponde a un paciente de 20 años que ingresó al nosocomio tras sufrir múltiples episodios de muerte súbita. En una primera instancia, fue reanimado por el personal de la guardia y, posteriormente, recibió asistencia del equipo de la Unidad Coronaria, que logró estabilizarlo y avanzar en los estudios para determinar el origen de su cuadro.

Los profesionales detectaron que el paciente presentaba Síndrome de Brugada, enfermedad cardíaca congénita poco frecuente que puede provocar arritmias potencialmente mortales. A partir del diagnóstico, la doctora Eugenia Hernández -secretaria técnica adjunta del hospital- inició las gestiones ante el Ministerio de Salud de Entre Ríos para adquirir el CDI, un insumo de alto costo indispensable para el tratamiento.

La respuesta del ministerio fue rápida y permitió contar con el dispositivo necesario para avanzar con la intervención. Una vez disponible el equipo, llegaron al lugar los doctores Leandro Tomas y Agustín Orosco, especialistas en electrofisiología, quienes este viernes realizaron el implante. Se trata de la primera colocación de un cardiodesfibrilador subcutáneo en la costa del Uruguay.

A diferencia de los dispositivos convencionales, el modelo subcutáneo no requiere introducir cables por las venas hasta el corazón, lo que reduce determinados riesgos, como las infecciones sistémicas y las fracturas de los cables. Esta característica resulta especialmente beneficiosa para jóvenes que necesitarán el dispositivo durante muchos años.

La intervención fue exitosa y el paciente permanece estable en la Unidad Coronaria. El procedimiento representa un avance para la atención cardiovascular de la región y pone de relieve el trabajo articulado entre los equipos del Hospital Urquiza, los especialistas en electrofisiología y el Ministerio de Salud.

Fuente: El Entre Ríos – Prensa Hospital Urquiza