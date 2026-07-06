España se lo ganó sobre la hora a la Portugal de Cristiano Ronaldo y avanzó a cuartos de final en el Mundial 2026

El único gol del partido lo hizo el mediocampista Mikel Merino a los 45 minutos del segundo tiempo.

El encuentro comenzó muy entretenido, en lo que fue un primer tiempo con situaciones muy claras para ambas selecciones, aunque España fue la que más cerca estuvo. Primero con un mano a mano inmejorable que Mikel Oyarzábal tiró afuera y luego con una doble atajada del arquero portugués, primero a Lamine Yamal y después a Alex Baena.

Portugal, por su parte, tuvo una aproximación con un cabezazo de Joao Félix y una pirueta de Cristiano Ronaldo, aunque ambos intentos fueron tapados por el arquero español Unai Simón.

Ya en el segundo tiempo, ambas selecciones comenzaron a tomar recaudos ya que se sentía en el ambiente que era un partido de gol gana.

Así fue como fueron pasando los minutos y todo parecía indicar que el encuentro se iba a ir al tiempo extra. Sin embargo, a los 90 minutos España aprovechó una desatención de los portugueses en un tiro libre, Ferrán Torres le filtró un pase inmejorable a Mikel Merino, quien quedó solo en el área y definió con gran categoría para anotar el gol de la victoria.

De esta manera, España consiguió la clasificación a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 16 años. La última vez que lo había logrado fue en Sudáfrica 2010, cuando se quedó con su primer y único título hasta ahora en una Copa del Mundo.

Este partido también contó con una gran cuota de nostalgia debido a que fue el último de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

Síntesis:

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

VAR: Bastian Dankert (Ale)

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bruno Fernandes, Joao Félix, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Gol en el segundo tiempo: 45m. Mikel Merino (E).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Nelson Semedo por Nuno Mendes (P), 26m. Rafael Leao por Joao Félix y Diogo Dalot por Joao Cancelo (P), 30m. Ferrán Torres por Alex Baena (E), 38m. Francisco Conceicao por Pedro Neto y Bernardo Silva por Vitinha (P), 40m. Mikel Merino por Dani Olmo y Fabián Ruiz por Pedri (E) y 45m. Borja Iglesias por Mikel Oyarzábal (E).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas Mundial 2026