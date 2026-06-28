Juventud Unida dejó sus primeros puntos ante Defensores del Oeste

El líder del Torneo Eduardo Barbosa ya no tiene puntaje ideal. En un partido intenso y muy disputado, Defensores del Oeste y Juventud Unida empataron 0 a 0 por la duodécima fecha del certamen, resultado que significó los primeros puntos que dejó en el camino el conjunto albiceleste tras once victorias consecutivas.

El encuentro comenzó con un trámite parejo. Juventud intentó asumir el protagonismo a partir del buen trabajo de Daniel Acosta, quien con su movilidad complicó durante los primeros minutos a los volantes del conjunto local.

Sin embargo, con el correr del partido, Defensores logró corregir ese desajuste. Carlos Soria y Jesús Monzón se afirmaron en la mitad de la cancha y el "Tractor Celeste" consiguió equilibrar las acciones, impidiendo que el Decano generara situaciones claras sobre el arco defendido por Bruno Guerrero.

En el complemento el juego perdió claridad y ganó en fricción. El clima se fue calentando por varios fallos discutidos del árbitro Maximiliano Canti Páez, que provocaron protestas en ambos equipos. En medio de ese contexto fue expulsado el entrenador de Defensores, Juan Olivera, tras una protesta por una presunta infracción, el juez fue corriendo y le mostró la roja directa al entrenador del Defe.

Con el paso de los minutos crecieron las discusiones y por momentos dio la sensación de que el partido podía escapársele de las manos al juez, aunque los futbolistas lograron mantener el control más allá de algunos cruces verbales.

El empate terminó siendo muy celebrado por Defensores del Oeste, que consiguió cortar la racha perfecta del líder y sumó un punto importante. No obstante, el resultado todavía no le alcanza para salir de la zona de descenso. Para Juventud Unida, en tanto, el empate significó perder el puntaje ideal, aunque continúa con comodidad al frente del campeonato.

Síntesis:

Cancha: Eduardo Barbosa

Juez: Maximiliano Canti Paéz

Asistentes: Gabriel Chiama y Mayda Carro

DEFENSORES DEL OESTE

Bruno Guerrero

Juan Lenciza, Luciano Carro, Matías Otero, David Ferreyra

Andrés Kuiyan, Jesús Monzón, Carlos Soria, Mateo Salva

Luis Kreick, Nahuel Imas

DT: Juan Olivera

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Rodrigo Giménez, Santiago Benítez, Bruno García, Federico López

Laureano Doello, Daniel Acosta, Aramis Serafini, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

Goles: No hubo

Cambios: St: 16’ Leandro González por Acosta (JU), 22’ Mirko Vela por Kreick (DO), 28’ Kevin Ponce por Otero (DO), 28’ Bautista Aranda por Salva (DO), 28’ Alexis Reynoso por Olano (JU), 37’ Gonzalo Brelis por Soria (DO), 53’ Santiago Álvarez por Giménez (JU)

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