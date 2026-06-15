La Selección argentina se enfrenta con Argelia, en el que será su tan ansiado debut en el Mundial 2026

El encuentro, que está programado para las 22, se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro será el polaco Szymon Marciniak, mientras que en el VAR estará su compatriota Tomasz Kwiatkowski.

La Argentina llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia gracias a los títulos obtenidos de manera consecutiva en la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Como si esto fuera poco, los dirigidos por Lionel Scaloni arrasaron en las Eliminatorias Sudamericanas, donde consiguieron la clasificación con muchas fechas de anticipación, mientras que en su último partido amistoso de preparación jugaron en un altísimo nivel para golear 3-0 a Islandia.

La de este año será la decimonovena participación histórica para la Selección argentina en un Mundial, competición que conquistó en tres ocasiones: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Argelia, por su parte, llega a este encuentro con un gran invicto de 24 partidos (donde se destacan un empate sin goles frente a Uruguay y un triunfo hace pocos días contra Países Bajos), aunque en dicha seguidilla cayó dos veces en definiciones por penales.

El combinado del país africano tendrá su quinta participación en un Mundial, donde tuvo como mejor actuación los octavos de final alcanzados en Brasil 2014.

En lo que respecta a la formación de la Selección argentina, todo indica que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez finalmente se recuperó a tiempo de su lesión en el dedo y podrá atajar, mientras que Facundo Medina reemplazará al desgarrado Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo. La única incógnita está en el lateral derecho, donde todavía no se definió si jugará Nahuel Molina o Gonzalo Montiel.

Posibles formaciones:

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Hora: 21. TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Fuente: Noticias Argentinas

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