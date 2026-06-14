Juventud Unida goleó a Central y sigue con puntaje ideal

Juventud Unida ratificó su enorme presente y se quedó con una contundente victoria en el clásico de Gualeguaychú al derrotar a Central Entrerriano por 4 a 0, resultado que le permite mantenerse como líder absoluto e invicto del Torneo Apertura Eduardo Barbosa.

El equipo dirigido por Daniel Waldner sumó su décima victoria consecutiva en igual cantidad de presentaciones y continúa con números extraordinarios: 23 goles convertidos y apenas uno recibido. Además, el próximo miércoles tendrá la oportunidad de ponerse al día cuando enfrente a Pueblo Nuevo en el encuentro pendiente de la décima fecha.

El comienzo fue favorable para el Decano, que a los 3 minutos generó la primera situación clara con un centro desde la derecha de Laureano González para el cabezazo de Agustín Solís, que se fue apenas por encima del travesaño.

Sin embargo, a los 10 minutos Central Entrerriano tuvo sus mejores oportunidades. Rodrigo Giménez debió salir momentáneamente para ser atendido por una lesión en el codo derecho y el rojinegro aprovechó la superioridad numérica transitoria. Primero una pifia de Daniel Acosta obligó a una gran intervención de Luka Soto y, tras el córner, el arquero volvió a lucirse con dos atajadas espectaculares ante Bautista Corbalán y Elías Amarillo.

Cuando mejor estaba el visitante, Juventud golpeó. A los 15 minutos llegó un preciso centro desde la derecha y Sergio Olano apareció por detrás de todos para conectar un cabezazo direccionado que dejó sin posibilidades a Alex Maneiro y estableció el 1 a 0.

Sergio Olano abrió el camino de la goleada. Foto: Mauricio Ríos

Con la ventaja, el albiceleste tomó definitivamente el control del juego. Leandro González y Laureano Doello fueron determinantes por el sector derecho, generando constantes desequilibrios que complicaron a la defensa visitante.

Sobre el cierre de la primera etapa llegó el segundo. Tras una infracción de Pablo Alza sobre Agustín Benedetti, Federico López ejecutó un preciso tiro libre al área y Agustín Solís anticipándose con un cabezazo que venció la resistencia de Maneiro para irse al descanso con una ventaja de dos goles.

En el complemento, Juventud continuó dominando las acciones ante un Central que nunca logró hacerse dueño de la pelota. La superioridad del Decano se reflejó nuevamente en el marcador a los 26 minutos, cuando un largo pelotazo encontró a Agustín Solís, que definió con gran calidad por encima de la salida del arquero para marcar el 3 a 0 y su segundo gol de la tarde.

El conjunto rojinegro intentó reaccionar, pero cada vez que logró aproximarse apareció la seguridad de Luka Soto, quien volvió a responder de gran manera ante un remate de Sergio Cano.

La goleada se cerró a los 39 minutos. Exequiel Reynoso ingresó al área con pelota dominada y fue derribado por Valentín Corbalán. El árbitro Hernán Collaso sancionó correctamente el penal y Agustín Benedetti, con un remate al medio del arco, decretó el definitivo 4 a 0.

Fue una actuación sólida y convincente de Juventud Unida, que volvió a demostrar por qué es el gran candidato del certamen. El Decano no solo ganó el clásico con autoridad, sino que también amplió diferencias sobre sus perseguidores y continúa escribiendo una campaña histórica en el fútbol departamental.

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Hernán Collaso

Asistentes: Nazareno Ballesteros y Mayda Carro

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Leandro González, Rodrigo Giménez, Santiago Benítez, Federico López

Laureano Doello, Daniel Acosta, Aramis Serafini, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

CENTRAL ENTRERRIANO

Alex Maneiro

Marcelo Horst, Elías Amarillo, Bautista Corbalán, Nicolás Espindola, Valentín Corbalán

Lionel Marchesini, Sergio Cano, Juan Chonquele, Pablo Alza

Aryan Benítez

DT: Ceferino Broggi

Goles: Pt: 15’ Sergio Olano (JU), 44’ Agustín Solís (JU); St: 26’ Agustín Solís (JU), 39’ Agustín Benedetti –penal- (JU)

Cambios: St: 11’ Exequiel Fiorotto por Horst (CE), 12’ Juan Manuel Marchesini por Giménez (JU), 27’ Alexis Reynoso por Solís (JU), 27’ Brian Cal por Amarillo (CE), 27’ Eric Cabeza por Chonquele (CE), 36’ Benicio Phigetti por Doello (JU), 36’ Santiago Alvarez por Olano (JU), 41’ Laureano López por Alza (CE), 41’ Fausto Acosta por Benítez (CE)

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