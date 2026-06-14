Se cierra la primera rueda con dos clásicos apasionantes

La primera rueda del campeonato organizado por la Liga Departamental de Fútbol llegará a su fin esta tarde con una programación cargada de emociones y partidos decisivos tanto en la Divisional A como en la B.

Todas las miradas estarán puestas en el estadio de Juventud Unida, donde el único líder e invicto del torneo será local frente a Central Entrerriano en una nueva edición del clásico de Gualeguaychú. El equipo dirigido por Daniel Waldner atraviesa un momento extraordinario, con nueve victorias en igual cantidad de presentaciones, y llega con una ventaja de cuatro puntos sobre su escolta, Juventud Urdinarrain, que además tiene un partido pendiente frente a Pueblo Nuevo.

Para este compromiso, el Decano no podrá contar con Bruno García, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Su reemplazante sería Enzo Molina. Más allá de esa ausencia, Juventud mantiene una base consolidada y una gran capacidad ofensiva con Agustín Solís y Agustín Benedetti como principales referencias de ataque.

Del otro lado estará Central Entrerriano, que viene de derrotar a Unión del Suburbio por 1 a 0 y buscará cortar la impresionante racha de su eterno rival. Los dirigidos por Ceferino Broggi intentarán dar el golpe y quedarse con un clásico que puede marcar un punto de inflexión en el campeonato.

El otro gran atractivo de la jornada estará en Urdinarrain. En el estadio Juan Jorge Stauber se paralizará la ciudad con el enfrentamiento entre Juventud y Deportivo. Ambos equipos llegan entonados tras ganar en su última presentación. El conjunto conducido por Norberto “Beto” Acosta goleó 5 a 0 a Sarmiento en el estadio Teodoro Treisse, mientras que el Liebrero superó a Camioneros por 2 a 0 y se mantiene expectante, a cuatro unidades de Juventud Unida.

La fecha de la Divisional A se completará con otros encuentros de gran interés. La Vencedora buscará mantenerse cerca de los puestos de vanguardia cuando reciba a Camioneros en el Estadio Municipal. En el estadio Raúl Impini, Central Larroque será local frente a Pueblo Nuevo, mientras que Sarmiento recibirá a Independiente, el rojo de buen rendimiento en el certamen. En Villa María, Unión del Suburbio será anfitrión de Defensores del Oeste.

Por la Divisional B, los escoltas tendrán compromisos exigentes. Sporting intentará seguir en la pelea cuando reciba a Cerro Porteño, mientras que Defensores del Sur visitará a Isleños Independientes en Villa Paranacito. Además, Black River enfrentará a Atlético Sur en cancha de Cerro Porteño y Deportivo Gurises será local ante Juvenil del Norte.

La fecha se completará este lunes con el encuentro entre Sud América y el líder Sportivo Larroque, que buscará sostener su posición de privilegio en la categoría de ascenso. Con clásicos, duelos clave y mucho en juego, el cierre de la primera rueda promete una jornada apasionante para el fútbol departamental.

La programación es la siguiente:

DOMINGO 14 DE JUNIO.

Torneo apertura “Eduardo Barbosa”

CANCHA JUVENTUD URDINARRAIN.

13:00hs SUB23 Juventud Urdinarrain vs Deportivo Urdinarrain.

15:15hs 1RA Juventud Urdinarrain vs Deportivo Urdinarrain.

CANCHA UNION DEL SUBURBIO.

13:00hs SUB23 Unión del Suburbio vs Defensores del Oeste.

15:15hs 1RA Unión del Suburbio vs Defensores del Oeste.

ESTADIO MUNICIPAL.

13:00hs SUB23 La Vencedora vs Camioneros.

15:15hs 1RA La Vencedora vs Camioneros.

CANCHA JUVENTUD UNIDA.

13:00hs SUB23 Juventud Unida vs Central Entrerriano.

15:15hs 1RA Juventud Unida vs Central Entrerriano.

CANCHA CENTRAL LARROQUE.

13:00hs SUB23 Central Larroque vs Pueblo Nuevo.

15:15hs 1RA Central Larroque vs Pueblo Nuevo.

CANCHA SARMIENTO.

13:00hs SUB23 Sarmiento vs Independiente.

15:15hs 1RA Sarmiento vs Independiente.

Torneo apertura “Luis Gauna”

DIVISIONAL B.

DOMINGO 14 DE JUNIO.

CANCHA SPORTING.

13:00hs SUB23 Sporting vs Cerro Porteño.

15:15hs 1RA Sporting vs Cerro Porteño.

CANCHA ISLEÑOS INDEPENDIENTES.

13:00hs SUB23 Isleños Independientes vs Defensores del Sur.

15:15hs 1RA Isleños Independientes vs Defensores del Sur.

CANCHA CERRO PORTEÑO.

13:00hs SUB23 Black River vs Atlético Sur.

15:15hs 1RA Black River vs Atlético Sur.

CANCHA DEPORTIVO GURISES.

13:00hs SUB23 Deportivo Gurises vs Juvenil del Norte.

15:15hs 1RA Deportivo Gurises vs Juvenil del Norte.

LUNES 15 DE JUNIO.

CANCHA SUD AMERICA.

13:00hs SUB23 Sud América vs Sportivo Larroque.

15:15hs 1RA Sud América vs Sportivo Larroque.

Programación brindada por la liga de fútbol de Gualeguaychú

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