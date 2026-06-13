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Deportes Mundial 2026

La Selección argentina de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tiene a disposición a 25 de sus 26 jugadores convocados para el debut frente a Argelia, este martes 16 desde las 22 en Kansas City.

13 Jun, 2026, 18:50 PM
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Nicolás Tagliafico es el único jugador que trabaja de manera diferenciada en el plantel, debido a la confirmación de su lesión en el soleo producido en el amistoso ante Honduras y será baja para el debut, pero de esta manera llegaría en óptimas condiciones a los otros dos encuentros en la fase de grupo.

En el caso de Emiliano "Dibu" Martínez, se sigue recuperando de la lesión del dedo anular en la mano derecha y comenzó a intensificar sus entrenamientos; a pesar de las molestias que muestra en distintos videos de la practica abierta del viernes, el arquero argentino llegaría como titular al debut.

El "Dibu" se había quebrado el dedo anular en el calentamiento previo a la final de la Europa League entre Aston Villa 3 y Friburgo 0, el marplatense confirmó que jugo todo el encuentro con la lesión.

Además, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Paz, Nicolás González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel están entrenándose a la par del grupo.

Mientras tanto, Marcos Senesi se sumó al equipo esta mañana y tuvo su primera práctica en Kansas.

Estas buenas noticias llevan tranquilidad al cuerpo técnico, comandado por Lionel Scaloni, quien señalado que no habrá más cambios en la lista final.

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