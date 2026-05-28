Histórico: Platense le ganó a Corinthians y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores

En el Arena Corinthians de la ciudad brasileña de San Pablo, el mediocampista Franco Zapiola marcó los dos goles del ´Calamar´, a los 21 minutos del primer tiempo y 12 del complemento.

Con este resultado, el equipo de Walter Zunino hace historia y se clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores en su primera participación, habiendo termina segundo en este Grupo E con 10 puntos.

Por su parte, el equipo de Fernando Diniz cierra esta fase de grupos con una derrota que no opaca su performance en la Copa Libertadores donde clasificó primero a octavos de final con 11 unidades.

En lo pronto, los de San Pablo viajarán a Porto Alegre para enfrentar el sábado a Gremio por la decimoctava fecha del Brasileirao que lo tiene en el puesto 15 con 21 puntos.

En un colmado Arena Corinthians, el árbitro venezolano Alexis Herrera recurrió al VAR a los 21 minutos de juego y sancionó penal para Platense al observar de una clara mano del argentino Rodrigo Garro.

El mediocampista Franco Zapiola fue el encargado de transformar el penal en gol con un remate cruzado a la izquierda ante el vuelo a la derecha del arquero Hugo Souza.

Ya en el complemento, el ´Calamar´ aumentó la ventaja con el segundo tanto de Zapiola en la noche paulista.

Sobre la esquina derecha del área, el defensor Matheuzinho tocó en corto con el arquero Hugo Souza que se acercó a jugar sobre ese sector y este intentó saltear líneas pero terminó regalándole la pelota a Zapiola que, en el vértice diestro, le pegó por encima de la humanidad de Souza y anotó el 2-0.

Síntesis:

Estadio: Arena Corinthians, San Pablo, Brasil.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Alexis Soto (Venezuela)

Corinthians (Brasil): Hugo Souza; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheuzinho; Raniele, Allan Souza, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Juan Gauto, Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Kevin Retamar. DT: Walter Zunino.

Gol en el primer tiempo: 21m. Franco Zapiola (P)

Gol en el segundo tiempo: 12m. Franco Zapiola (P)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Zakaria Labyad por Raniele (C), Kaio César por Memphis Depay (C), Mateo Mendía por Juan Gauto (P) y Juan Ignacio Saborido por Agustín Lagos (P); 21m. André Carrillo por Allan Souza (C); 31m. Leonardo Heredia por Kevin Retamar (P); 37m. Jesse Lingard por Rodrigo Garro (C) y Pedro Raúl por Yuri Alberto (C); 42m. Santiago Quirós por Franco Zapiola (P); 45m. Santiago Dalmasso por Iván Gómez (P).

Fuente: Noticias Argentinas

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