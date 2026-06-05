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Deportes BOXEO AMATEUR

El Eléctrico Castillo va por el título entrerriano

Este viernes en el Polideportivo Norte, se desarrollará una importante velada de boxeo que finalizará con el título entrerriano entre Jeremías Castillo y Leandro Núñez de Concordia en la categoría hasta 60 kgs.

5 Jun, 2026, 10:36 AM

Este viernes desde las 22 hs en el polideportivo Norte será el escenario de una gran velada de boxeo que tendrá su punto culmine con la disputa del título entrerriano en la categoría hasta 60 kgs, entre Jeremías “El eléctrico” Castillo del club camioneros y Leandro Núñez, representante de Concordia.

Además habrá otras siete peleas amateurs entre las que se destacan la de Julieta Gatti de camioneros y María Rojas de Federal y el choque entre los gualeguaychuenses Catriel Álvarez de camioneros y Jesús De la Concepción de Sarmiento.

 

La cartelera de esta noche ofrece estos combates:

Julieta Gatti (Camioneros) vs María Rojas (Federal)

Catriel Álvarez (Camioneros) vs Jesús De la Concepción (Sarmiento)

Juan David Dellagiustina (Camioneros) vs Dylan Ojeda (Concordia)

Brian Muñoz (Gualeguay) vs Alexander Malaver (Unión del Suburbio)

Solange Jiménez (Boxing Dogo) vs Agustina Velázquez (Concordia)

Marcelo Espíndola (Boxing Dogo) vs Eric Córdoba (Concordia)

Alexander Ramírez (Camioneros) vs Thiago Miranda (Concordia)

Título Entrerriano hasta 60 kg

Jeremías Castillo (Camioneros) vs Leandro Núñez (Concordia)

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