Juventud Unida le ganó a Pueblo Nuevo y mantiene su marcha ideal

Con goles de Agustín Solís y Agustín Benedetti, el líder sumó su undécima victoria consecutiva y completó una primera rueda impecable.

Juventud Unida volvió a demostrar por qué es el gran dominador del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa”. En el encuentro pendiente de la décima fecha, que había sido postergado por el fallecimiento del padre del presidente de Pueblo Nuevo, Víctor Churruarín, el conjunto albiceleste se impuso 2 a 1 en el barrio del Frigorífico y cerró una primera rueda perfecta.

El Decano consiguió así su undécima victoria en igual cantidad de presentaciones, manteniendo el puntaje ideal y consolidándose como líder absoluto del certamen.

En los primeros minutos fue Juventud quien intentó asumir el protagonismo. Federico López habilitó a Daniel Acosta y el volante probó desde buena posición, aunque Eduardo Cano respondió con seguridad para evitar la caída de su arco.

Con el correr de los minutos, Pueblo Nuevo equilibró las acciones gracias al trabajo de Enzo Doello y Jorge Palacios en la mitad de la cancha. El Sabalero estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de media distancia de Lautaro Palacios que Luka Soto logró contener con esfuerzo.

A los 24 minutos llegó la apertura del marcador. Tras una infracción sobre Sergio Olano, Federico López ejecutó un tiro libre que encontró en el camino a Agustín Solís. El goleador desvió la pelota y sorprendió a Cano para establecer el 1 a 0.

El local respondió rápidamente con una llegada clara de Andrés Rojas, pero Soto volvió a ganar el duelo tapando con los pies.

Cuando se terminaba la primera mitad, Juventud golpeó nuevamente. A los 41 minutos, un largo pelotazo de Soto fue peinado por Solís y dejó a Agustín Benedetti de cara al arco. El delantero eludió a Cano y definió con el arco libre para ampliar la ventaja y decretar el 2 a 0.

En el complemento, Pueblo Nuevo adelantó sus líneas en busca del descuento y comenzó a dejar espacios en defensa. Sin embargo, el Decano no logró aprovecharlos para liquidar el encuentro.

Rubén Piaggio estuvo cerca con un preciso tiro libre que obligó a una gran intervención de Soto, quien desvió el balón al córner.

A los 35 minutos llegó el descuento del conjunto local. Lucas Galli sacó un potente remate desde afuera del área que se le metió por arriba a Luka Soto, estableciendo el 2 a 1.

En los minutos finales, Pueblo Nuevo empujó en busca de la igualdad, mientras que Juventud se replegó cerca de su área y apostó a alguna contra para sentenciar el partido.

El pitazo final encontró al conjunto dirigido por Daniel Waldner celebrando una nueva victoria. Con once triunfos en once partidos, Juventud Unida completó una primera rueda perfecta y continúa marcando el camino en el fútbol de Gualeguaychú.

Este jueves desde las 21 hs completan la undécima fecha en el estadio Municipal, Sarimiento vs Independiente.

Cómo quedaron las posiciones

Posiciones:

Juventud Unida 33

Juventud Urdinarrain 23

Deportivo Urdinarrain 19

La Vencedora 17

Central Larroque 16

Central Entrerriano 15

Independiente 15 x

Pueblo Nuevo 12

Unión del Suburbio 11

Sarmiento 10 x

Defensores del Oeste 5

Camioneros 4

X Partido suspendido juegan el jueves

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Lautaro Pralong

Asistentes: Iván Cabezas y Lorenzo Leiva

PUEBLO NUEVO

Eduardo Cano

Roberto Yossen, Martín Erramundegui, Brian Espíndola y Rubén Piaggio

Enzo Doello, Octavio Zattera, Lautaro Palacios y Guillermo Aguilar

Andrés Rojas y Jorge Palacios

DT: Matías Horst

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Rodrigo Giménez, Santiago Benítez, Bruno García, Federico López

Leandro González, Daniel Acosta, Aramis Serafini, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 24’ Agustín Solís (JU), 41’ Agustín Benedetti (JU); St: 35’ Lucas Galli (PN)

Cambios: St: 15’ Agustín Paiva por Rojas (PN), 26’ Laureano Doello por Benedetti (JU), 27’ Lucas Galli por Zattera (PN), 27’ Fernando Domíguez por Doello (PN), 40’ Alexis Reynoso por González (JU), 42’ Sacha Vela por Paiva (PN), 42’ Eric Bernigaud por Espíndola (PN)

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