Canadá goleó a Qatar y se acercó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El equipo norteamericano fue local en el estadio BC Place y ganó con tantos del delantero Cyle Larin, a los 15 del primer tiempo, el atacante Jonathan David, con un triplete en 28 y 48 de la primera parte y 46 de la segunda, el volante Nathan Saliba, a los 18 del complemento, y el mediocampista Mohamed Al-Mannai en contra, cuando iban 29 minutos del segundo tiempo.

Además, el conjunto que organizó el Mundial de 2022 tuvo dos expulsiones: el defensor Homam Al-Amin, a los 31 del primer tiempo, y el mediocampista Assim Madibo, en 10 minutos del complemento, con una infracción que terminó en la dura lesión del mediocampista Ismael Kone.

Con el triunfo, el conjunto que dirige Jesse Marsch sumó su primer triunfo mundialista y trepó al primer puesto de la zona B, con cuatro puntos, mientras que Qatar marcha último, con una sola unidad.

En la última fecha de la fase de grupos, Canadá jugará por el primer puesto de la zona ante Suiza, el miércoles 24 de junio a las 16:00, mientras que el equipo del español Julen Lopetegui enfrentará a Bosnia y Herzegovina, en simultáneo, en búsqueda del tercer lugar del grupo.

La primera llegada del partido fue de Canadá, a los seis minutos, con una volea del delantero Jonathan David que fue desviada por el arquero Mahmoud Abunada.

El conjunto canadiense abrió el marcador a los 15 minutos, cuando el delantero Cyle Larin, goleador en la primera fecha, empujó al gol un rebote dejado por Abunada dentro del área chica rival y puso el 1-0.

El destacado atacante Jonathan David pudo abrir su cuenta personal en el Mundial a los 28 minutos, al controlar el rebote de un disparo bloqueado del extremo Tajon Buchanan, para luego sacar un derechazo potente al primer palo.

En 31 minutos, el extremo Tajon Buchanan fue derribado en la puerta del área por el defensor Homam Al-Amin, que fue expulsado de manera directa a instancias del VAR, que declinó el cobro de penal del árbitro Cristian Garay al advertir que el derribo había sido sobre la medialuna.

Seis minutos después, un centro atrás desde la izquierda permitió el disparo de Buchanan, que llegó incómodo y tuvo que disparar desde el suelo, con un tiro muy débil que el delantero Akram Afif pudo despejar sobre la línea.

Un nuevo rebote terminó en el tercer gol de la noche, en el tercer minuto de descuento, luego de que Abunada no pueda contener un violento disparo de Cyle Larin y David aparezca dentro del área chica, para empujar la pelota a medio metro del arco rival.

El conjunto catarí sufrió una nueva expulsión a los 10 minutos de la segunda parte, tras una dura y desafortunada infracción del mediocampista Assim Madibo sobre el volante Ismael Kone, que terminó con una fractura por encima del tobillo izquierdo y obligó a la detención momentánea del juego, para ser atendido y retirado del campo.

A los 18 minutos del complemento llegó el cuarto gol del encuentro, con un excelente tiro libre del volante Nathan Saliba, que dio en el caño izquierdo del arquero Mahmoud Abunada y cruzó la línea de meta.

En 29 minutos, un disparo desde el costado izquierdo del área grande del delantero Jacob Shaffelburg iba al segundo palo y terminó siendo rematado contra su propio arco por el volante Mohamed Al-Mannai, que intentó despejar pero mandó la pelota contra la red al impactar con la canilla derecha.

En el primer minuto de descuento, David controló un remate lejano de Saliba en la puerta del área chica y, con el arquero rival descolocado, solo tuvo que definir fuerte a un palo para convertir el sexto gol del partido.

Síntesis:

Estadio: BC Place (Canadá).

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Kone, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homan Al-Amin; Jassem Gaber, Assim Madibo, Issa Laye; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Goles en el primer tiempo: 15m. Cyle Larin (C), 28m. y 48m. Jonathan David (C).

Goles en el segundo tiempo: 18m. Nathan Saliba (C), 29m. Mohamed Al-Mannai en contra (C) y 46m. Jonathan David (C).

Incidencia en el primer tiempo: 31m. Homam Al-Amin expulsado (Q).

Incidencia en el segundo tiempo: 10m. Assim Madibo expulsado (Q).

Cambio en el primer tiempo: 40m. Sultan Al Brake por Yusuf Abdurisag (Q).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Moise Bombito por Derek Cornelius (C); Ahmed Fathi por Jassem Gaber (Q) y Mohamed Al-Mannai por Edmilson Junior (Q); 12m. Nathan Saliba por Ismael Kone (C); 14m. Al Hasmi Al Hussain por Akram Afif (Q); 26m. Jacob Shaffelburg por Ali Ahmed (C), Tani Oluwaseyi por Luc De Fougerolles (C); 38m. Niko Sigur por Tajon Buchanan (C); 42m. Lucas Mendes por Ahmed Fathi (Q).

Fuente: Noticias Argentinas

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