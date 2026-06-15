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Deportes Mundial 2026

Bélgica reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Egipto

Bélgica y Egipto igualaron 1-1 por el Grupo G del Mundial 2026, en el que el conjunto africano estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero terminó cediendo el empate ante la reacción europea en el complemento.

15 Jun, 2026, 19:23 PM
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El gol de Egipto lo marcó Emam Ashour a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Mohamed Hany a los 21 minutos del complemento, en contra igualó para los belgas.

El partido comenzó con un trámite equilibrado, aunque Bélgica generó la primera situación clara a los seis minutos mediante un remate de Kevin De Bruyne desde afuera del área que pasó muy cerca del palo. Sin embargo, fue Egipto quien golpeó primero a los 20 minutos de la etapa inicial, cuando Emam Ashour sacó un potente derechazo desde la medialuna que venció a Thibaut Courtois para establecer el 1-0.

Tras la apertura del marcador, los egipcios sostuvieron la ventaja con orden defensivo y se fueron al descanso arriba en el resultado. Bélgica intentó adelantar sus líneas en busca de la igualdad, pero encontró dificultades para superar la resistencia africana durante gran parte del primer tiempo.

En el complemento, el seleccionado europeo salió decidido a cambiar la historia y estuvo cerca de empatar con un tiro libre de De Bruyne que se estrelló contra el palo. Egipto también contó con una ocasión inmejorable para ampliar la diferencia a través de Ashour, aunque desperdició la oportunidad. A los 21 minutos, la insistencia belga tuvo premio: Romelu Lukaku ingresó desde el banco y participó de la jugada que terminó con un gol en contra de Mohamed Hany para el 1-1 definitivo.

En el tramo final, Bélgica arrinconó a su rival y generó las situaciones más peligrosas, pero no logró concretar la remontada y ambos equipos terminaron repartiendo puntos.

Fuente: Noticias Argentinas

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