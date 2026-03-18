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Sociedad Educación

Desde el CGE convocan a las familias de estudiantes a actualizar los datos en SAGE

El Consejo General de Educación convoca a madres, padres y tutores a actualizar y validar los datos de los estudiantes a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE)

18 Mar, 2026, 18:32 PM

Desde el organismo señalaron que este proceso es fundamental para contar con datos precisos sobre la matrícula escolar, una herramienta clave para la planificación de políticas públicas, la asignación eficiente de recursos y el acceso a distintos beneficios educativos.

 

En este sentido, remarcaron que la participación de las familias resulta indispensable para garantizar que niños, niñas y adolescentes permanezcan en el sistema educativo y accedan en igualdad de condiciones a servicios esenciales como transporte escolar, comedores y programas de acompañamiento pedagógico.

 

Las instituciones educativas continúan cumpliendo un rol central en la implementación de este operativo, actuando como nexo entre el sistema y las familias. A través de notificaciones electrónicas, se solicita la validación de datos personales y académicos, requisito necesario para asegurar la correcta inscripción de los estudiantes en el ciclo lectivo vigente y agilizar la realización de trámites administrativos.

 

Asimismo, desde el CGE destacaron que contar con una base de datos actualizada permite detectar de manera temprana situaciones que requieren intervención, ya sea a través de apoyos pedagógicos específicos o de estrategias orientadas a prevenir la deserción escolar.

 

Para acompañar este proceso, el organismo mantiene habilitados distintos canales de asistencia técnica y orientación, entre ellos recursos digitales disponibles en el sitio web oficial, tutoriales explicativos y un sistema de atención directa por mensajería instantánea para responder consultas en tiempo real.

 

La iniciativa se enmarca en una política más amplia de modernización del sistema educativo, orientada a mejorar la gestión, fortalecer la transparencia en la asignación de recursos y consolidar el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad.

 

De este modo, la articulación entre el Estado, las instituciones educativas y las familias se reafirma como un eje estratégico para garantizar trayectorias escolares continuas y de calidad.

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