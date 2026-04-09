Se aprobó la Ley de Glaciares. ¿Cómo votaron los entrerrianos?

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares a través de una sesión de once horas de debate con la presencia de los 256 miembros del cuerpo. El proyecto presentado por el Ejecutivo fue aprobado con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, mientras que otros 5 legisladores estuvieron ausentes.

De los diputados nacionales por Entre Ríos, 5 votaron a favor:

Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

Fregonese, Alicia (Pro - Entre Ríos)

Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos)

Cuatro votaron en contra

Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos)

Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos)

Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos)

Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria - Entre Ríos)

El Senado ya había tratado la iniciativa durante el período de sesiones ordinarias, por lo que Diputados la convirtió en ley mediante los bloques aliados que acompañaron a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), entre ellos el PRO, la UCR y numerosas bancadas provinciales y federales.

Fueron los bloques de Unión por la Patria, la izquierda y la Coalición Cívica, junto a otros provinciales, los cuales rechazaron el proyecto, aunque dentro de UxP los legisladores sanjuaninos Andino y Chica votaron a favor, al mismo tiempo que Provincias Unidas votó de forma dividida con 11 en contra y 6 a favor.

La reforma de la Ley de Glaciares modifica los criterios de protección de los glaciares y el ambiente periglacial "como reservas estratégicas de agua", otorgando mayor potestad a las provincias para definir, mediante estudios técnicos propios, sobre qué áreas quedan sujetas a resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería, permitiendo avanzar con la explotación de recursos minerales.

Fuente: Perfil, Máxima.