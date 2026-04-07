Con una agenda que incluyó obras, gestión y reforma jubilatoria, Frigerio presidió una nueva reunión de gabinete

Al finalizar el encuentro, que tuvo lugar en Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, lo definió como "muy productivo, donde se trataron varios temas", entre los que destacó que "en abril arranca el grupo dos de bacheo, que incluye obras muy esperadas y demandadas en muchísimas rutas provinciales". Mencionó, además, que "ya se cumplimentó casi todo grupo uno de bacheo".

En otro orden, el funcionario precisó que "la Secretaría de Trabajo presentó un informe al gobernador sobre la implementación del Sistema de Gestión de Administración de Personal (Sigap) de la provincia. Con la implementación de este sistema y el fortalecimiento de la Comisión Médica Única, hubo un descenso notorio del ausentismo dentro de la planta del Estado", informó.

"Se repasaron también los avances en el hospital De la Baxada, que se suma a la red pública de efectores; y algunos otros temas, entre ellos las reuniones que se mantendrá con la Liga de Intendentes del Justicialismo y también con las comunas del justicialismo; y con el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos con agenda abierta ", adelantó.

Por último, Troncoso dijo calificó como "muy importante los avances que estamos teniendo en el intercambio sobre la reforma jubilatoria. Esta semana es clave porque estamos recibiendo los aportes de sectores gremiales y legislativos para abonar y consensuar una ley que enviaremos a la Legislatura", concluyó.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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