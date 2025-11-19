La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de presupuesto

El bloque justicialista rechazó los cuatro artículos vinculados al endeudamiento al considerar que el Gobierno provincial solicita un "cheque en blanco" sin un destino claro y planificado para los fondos. Algunos libertarios también pusieron reparos a estos artículos, supo APFDigital.

El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), destacó el “trabajo realizado en comisión” y resaltó la presencia de los funcionarios que han estado presentes para delinear las proyecciones para el año que viene y evacuar las dudas de los legisladores.

“Tener una buena administración y planificación hace que en momentos donde el contexto macroeconómico no es el esperado, la crisis no se sientan tan fuerte”.

Luego de hace hincapié en “la austeridad de la administración y la reducción de los gastos destinados a la política”, el legislador brindó detalles sobre “el gran incremento” en las partidas destinadas a la educación, la salud, la seguridad y las obras públicas”.

Luego tomó la palabra la diputada Andrea Zoff (PJ) puso reparos al endeudamiento: “El presupuesto 2026 no corrige el rumbo tomado este año, sino que ratifica la misma receta que compromete el futuro de los entrerrianos”.

Tras realizar un exhaustivo análisis de los números que plantea el proyecto de presupuesto, sostuvo que “el 73% se destina a gastos rígidos de servicios esenciales” y el resto a gastos de capital.

“La inversión real en obra pública es de 430 mil millones de pesos, la mitad del billón de pesos que salió a decir el Gobierno provincial”, sostuvo al tiempo que mencionó que “el 75% de la obra proyectada para este año no se ejecutó, y a esto nos referimos cuando decimos que no hay un plan estratégico que fundamente el endeudamiento”.

“En este proyecto se solicitan tres autorizaciones de endeudamiento y a esto hay que sumar las autorizaciones vigentes, pero no vemos la contrapartida de estas tomas de deuda en un plan de infraestructura”, sostuvo.

“Nos vuelven a pedir un cheque en blanco, como ocurrió cuando tratamos el presupuesto vigente”, aseveró.

“Este es un presupuesto que no refleja crecimiento ni políticas que acompañen a los sectores económicos que permiten el desarrollo de la provincia. Es un presupuesto que depende cada vez más del endeudamiento”.

En este marco, anunció que el bloque acompañará el proyecto de presupuesto 2026, pero rechazará los artículos 1º, 5º, 6º, 7º y 8º que están vinculados al endeudamiento: “No podemos evaluar nuevos pedidos para tomar deuda sin un destino claro y planificado”, enfatizó.

Luego Juan José Bahillo (PJ) hizo un repaso del destino que tuvo la toma de deuda del presupuesto actual y, en tal sentido, dijo que gran parte de los fondos no se utilizó y sin embargo el Gobierno vuelve a pedir autorización para tomar endeudamiento: “El remanente es 639 mil millones de pesos” y a esto hay que sumar la deuda por 500 millones de dólares que se tomó este año”, por lo que no se comprenden las razones por las que solicitan más endeudamiento.

Luego hizo un análisis de los escasos recursos proyectados para destinar a vivienda y rutas. en contraposición con los “grandilocuentes anuncios” que han realizado desde el Gobierno provincial.

En tanto, el diputado Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) adelantó su acompañamiento al proyecto, pero indicó que no votará los artículos referidos a endeudamiento. En el mismo sentido se pronunció Liliana Salinas (Partido Conservador Popular): “Hay cosas que no cierran”.

Roque Fleitas (La Libertad Avanza) informó que su bloque acompañará el proyecto, aunque manifestó sus reparos al tratamiento que tuvo en Comisión y solicitó que la próxima vez el debate comience con anterioridad. También Julia Calleros (Fe y Libertad) anunció su acompañamiento al proyecto.

Luego Lorena Arrozogaray (PJ) cuestionó que las obras proyectadas para Gualeguaychú son las mismas que las que se presentaron el año pasado y también arremetió contra el nivel de endeudamiento que pretende contraer la gestión de Rogelio Frigerio.

Más tarde tomó la palabra Lénico Aranda (JxER) destacó el debate que se dio en torno al proyecto y resaltó que cada legislador haya podido dar su opinión.

Laura Stratta (PJ) sostuvo que “el presupuesto tiene una mirada demasiado optimista”, puso el ojo en las fuentes de financiamiento, cuestionó que el proyecto “tiene una escasa inversión de fondos propios en obra pública” y profundiza el endeudamiento, que “es histórico”.

Luego tomó la palabra María Elena Romero (JxER), quien sostuvo que el proyecto reafirma valores como la austeridad, prioriza las cuestiones sociales y establece un plan de inversión para el 2026. (APFDigital)

Temas PRESUPUESTO DIPUTADOS