Ley de Tierras: quiénes son los dueños en Entre Ríos

Una imagen, ya narrada en Revista Cicatriz hace un año, vale repetirla para entender un poco mejor lo que se pretende aprobar en el Senado de la Nación. Ahí va.

En el despacho de la Secretaría de la Producción, un mapa de Entre Ríos color ocre cuelga a las espaldas de quien atiende: Guillermo Bernaudo. Sobre el mapa, amplio, se delinean extensiones de campos y propietarios de apellidos conocidos que alguna vez habitaron esta comarca. La información es de 1927.

Ya no existen más, hace décadas, esas superficies de tierra. Mucho menos con esos dueños. El mapa debería dibujarse de nuevo, pero sería muy difícil adjuntarle los propietarios reales, porque en la mayoría de los casos, las grandes extensiones están inscriptas en sociedades anónimas que suelen esconder al verdadero dueño.

En el Congreso está por tratarse un proyecto que autoriza a extranjerizar hasta un 25 por ciento del territorio nacional.

A fines de 2025, investigadores de Conicet y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentaron un mapa interactivo de la extranjerización de la tierra en Argentina, que el periodista Juan Cruz Varela presentó este martes en el ciclo Plaza Mansilla, que se emite por radio streaming de Canal Once. Según el estudio, Entre Ríos registra 256.643 hectáreas en manos extranjeras, lo que representa el 3,5 por ciento del territorio rural. Encabeza La Paz con el 8,76% ciento de su superficie en titularidad foránea, lo que equivale a 56.636 hectáreas. Le siguen Gualeguay con el 8,57% (57.043 hectáreas) y Concordia con un 5,68% (17.864 hectáreas).

Las nacionalidades con mayor presencia en suelo entrerriano son las siguientes: los capitales uruguayos tienen más de 44 mil hectáreas, los italianos 40.700, los holandeses 36 mil, españoles 34.600 y franceses 28.500.

Empresas con sede en Alemania, por ejemplo, concentran 18.330 hectáreas repartidas en diez departamentos entrerrianos. Otro dato llamativo en los últimos años es el emergente de inversores saudíes, con un patrón opuesto: tienen alrededor de 3 mil hectáreas concentradas exclusivamente en Villaguay. El objetivo declarado de estos capitales es garantizar la seguridad alimentaria para sus economías deficitarias.

El amigo del Presidente y los chilenos

El mayor terrateniente de Entre Ríos es Eduardo Elzstain, amigo de Javier Milei, que le prestó su hotel Libertador para que transite toda su campaña presidencial en 2023.

Dueño de 538.822 hectáreas a lo largo y ancho del país, en Entre Ríos se hizo de 6.024. Vale aclarar que el relevamiento difiere, en algunos casos, sobre las verdades que se conocen en la zona y a la que la ciencia no llega. Precisamente por esta ingeniosa figura de la sociedad anónima que impide obtener con certeza la información. El periodista Daniel Tirso Fiorotto, convocado para abordar el tema, sugiere que Ledesma, de la familia Blaquier, tiene o tenía un emprendimiento con el nombre de Centella de 30 mil hectáreas; y hay otro con el nombre de El Potrero, cuyos propietarios son Marcos Jorge Pereda y Azul Marina García Uriburu. Ambos en la zona de Colonia Elía, al sur de Concepción del Uruguay.

Arauco SA, de origen chileno y dedicada al negocio forestal, es propietaria de 264.334 hectáreas repartidas entre Misiones, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, de acuerdo a la información disponible en reportes oficiales de la firma. Según el periodista Varela, en la provincia, Arauco es dueña de los bosques ribereños conocidos como Monte

Blanco, en Villa Paranacito. Se trata de una reserva ubicada sobre el margen este del Predio Isla Victoria, limitando con el río Uruguay, el arroyo Martínez al norte y el arroyo La Tinta. La superficie total del predio es de 5.506 hectáreas, de las cuales 607 corresponden a un área de alto valor, compuesta por selvas ribereñas que se encuentra casi extinta en la región.

Otro fenómeno que se registra en la provincia es el de empresas radicadas en paraísos fiscales. Es el caso de Adecoagro, una sociedad domiciliada en Luxemburgo y nacida en 2002 sobre los activos liquidados de Pecom (Pérez Companc). Tiene un núcleo arrocero en Corrientes, donde concentra la mayor parte de su producción, pero también opera comercialmente en Entre Ríos y mantiene contratos con productores entrerrianos en San Salvador, Villaguay y Federación.

Un capítulo aparte merece el caso de Douglas Tompkins, más conocido, quizás, por haber creado la marca de indumentaria The North Face. El filántropo, ya fallecido, desembarcó en Entre Ríos en 2007 y compró los campos Laguna Blanca y Malambo, en el departamento La Paz, a orillas del río Paraná. Llegó a tener 65 producciones, desde plantas aromáticas y medicinales hasta frutas, nueces y granos, además de ovejas. Para administrar todo ese emporio llegó de la Ciudad Autónoma de Buenos Joaquín Benegas Lynch. Se instaló en la ciudad cabecera, donde reside y viaja a su lugar de origen probablemente cada 15 días para cumplir su rol de senador en representación de Entre Ríos por La Libertad Avanza. El flamante legislador aparece como fundador de una empresa dedicada a gestionar la venta de tierras argentinas a extranjeros. Se llama Glocal Terra. Para saber de qué se trata se puede hacer click aquí. Advertencia: está todo en inglés.

Lo que no se cuenta

El periodista Fiorotto, un investigador de este tema, la tierra, sostiene que el debate debería trascender la dicotomía entre propietarios argentinos y extranjeros. Desde su perspectiva, una elevada concentración territorial representa un problema independientemente de la nacionalidad de quien acumule las superficies. “El gran capital no tiene bandera. Yo creo que hay que ponerle tope a la propiedad de la tierra, sea quien sea”, dice. A su entender, facilitar el acceso a pequeñas porciones podría contribuir tanto a solucionar necesidades habitacionales como a promover la producción familiar de alimentos.

Pero Fiorotto, en rigor, se ha dedicado durante décadas a estudiar el proceso de desarraigo, fenómeno que distintos intelectuales y especialistas advirtieron durante las décadas de 1920 y 1930, cuando ya aparecían referencias al éxodo y a la concentración de la propiedad rural como dos de los principales problemas de Entre Ríos. Mencionó, entre otros antecedentes, escritos de Arturo Capdevila y César Blas Pérez Colman sobre lo que sucedía, en esa época, en esta comarca.

“De todas las provincias argentinas, la que más ha expulsado a sus hijos, con destino principalmente a la provincia de Buenos Aires, es Entre Ríos”, asegura el licenciado en comunicación e investigador, que suele sintetizar la idea con el siguiente ejemplo: “Cada desocupado que se marcha de Entre Ríos, baja el índice acá; y cada desocupado que se ocupa en Buenos Aires aumenta el derecho de esa provincia a reclamar más coparticipación”.

Para Fiorotto se debería incorporar un nuevo criterio relacionado con la expulsión poblacional y reformular la distribución de los recursos: “Tiene que haber un ingrediente fundamental que es el índice de destierro y de desarraigo. Y ahí Entre Ríos merece más coparticipación para que la juventud se quede acá”. Señaló que alumnos de escuelas agropecuarias adquieren conocimientos, pero al finalizar sus estudios no cuentan necesariamente con tierras donde aplicarlos.

“En todos los sectores hay conocimientos de que este sistema no está funcionando”, asegura y reclama una instancia de autocrítica y búsqueda de consensos que permita discutir políticas estructurales más allá de las diferencias partidarias.

Por Federico Malvasio, Pagina Política

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